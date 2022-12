Christbaumlauf in Brochenzell wird ein „20er“

Der Christbaumlauf in Brochenzell kann ein kleines Jubiläum feiern: Zum 20. Mal geht er am Samstag, 17. Dezember, über die Bühne – erstmals wieder seit 2019. Der VfL Brochenzell lädt dazu in der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr in den Brochenzeller Wald ein.

2020 und 2021 war das gesellige Event aufgrund der Pandemie ausgefallen – in diesem Jahr lässt sich 20. Auflage begehen. Dabei wird wie gewohnt im Brochenzeller Wald entlang einer mit geschmückten Christbäumen abgesteckten Strecke Runde für Runde für den guten Zweck gelaufen. Und auch, wer davon profitiert, steht schon fest: In diesem Jahr werde der gesamte Erlös je zur Hälfte auf die Tafel in Tettnang und an die Urmel Kinderkrebshilfe in Friedrichshafen aufgeteilt, gibt Petra Spornik für die Vorstandschaft des VfL weiter.

Stolze Summe vor drei Jahren

Beim letzten Lauf anno 2019 waren stolze 5000 Euro zusammen gekommen. Auch damals durften sich darüber lokale und regionale Initiativen freuen, die so in ihrer karitativen Arbeit unterstützt wurden.

In der Ankündigung für dieses Jahr heißt es: „Laufen oder spazieren Sie durch den Wald, wärmen sich am Feuer und lassen sich eine Waffel oder Wurst bei Punsch und Glühwein schmecken.“ Möglich ist dies am Samstagnachmittag im Zeitraum von 13.30 bis 16 Uhr am Waldparkplatz am Gunterbach in Brochenzell.

Erfreulicherweise mit im Boot: das Meckenbeurer Handwerk

Etwa 900 Meter ist die Strecke lang, auf der Runde für Runde für den guten Zweck gelaufen werden kann. Erwähnenswert ist, dass sich unter dem Motto „Das Meckenbeurer Handwerk unterstützt den Christbaumlauf 2022“ bereits 13 Firmen gefunden haben, die jede gelaufene Runde zusätzlich mit 20 Cent sponsern.