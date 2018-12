Christbaumlauf dient einem guten Zweck

Der 18. Christbaumlauf findet in Brochenzell am Samstag, 22. Dezember, von 13.30 bis 16 Uhr statt. Gestartet wird wie gewohnt am Waldparkplatz am Gunterbach, zu finden am Ortsende Brochenzell Richtung Weiler/Eschach.

Das Prozedere ist bekannt: „1,5 Kilometer Rundstrecke – Spazieren gehen, Walken, Joggen oder alles im Wechsel. Es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern auf viele Runden, die wir alle zusammen laufen.“ So bringt es der VfL Brochenzell als Veranstalter auf den Punkt, der Kinder, Erwachsene, Jung und Alt, Trainierte und Untrainierte in gleichem Maße einlädt. Der VfL folgt in der Funktion als Veranstalter auf den Förderverein der Schule, allerdings hatte sich der Sportverein bereits in der Vergangenheit in Kooperation mit der Schule eingebracht.

Das bekannte Prinzip hinter dem „Sponsored run“: Teilnehmende Kinder kümmern sich im Vorfeld um Sponsoren, die sie pro gelaufenem Kilometer mit je einem Euro pro Runde vergüten. Sponsorenverträge sind auch am Start erhältlich.

Mit Glühmost, Kinderpunsch, Waffeln und Grillwürsten ist für das leibliche Wohl gesorgt – und alles für einen guten Zweck, teilt der Veranstalter mit. Denn: „Die Einnahmen werden unmittelbar für soziale Zwecke in der Region verwendet.“