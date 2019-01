Christbaumlauf bringt 4400 Euro

Mit dieser stolzen Summe hatte wohl niemand gerechnet: Rekordverdächtige 4400 Euro, und damit mehr als doppelt so viel wie in den Jahren zuvor, kamen bei dem Christbaumlauf des VfL Brochenzell am 15. Dezember zusammen. „Wir haben es selbst kaum fassen können, dass so viel Geld zusammengekommen ist“, freut sich Petra Spornik, Vorsitzende des Vfl Brochenzell.

Freuen können sich auch die Gemeinde Meckenbeuren und die Hieroniemuß Doctor-Clowns, denn sie dürfen sich das Geld teilen. Im Vereinsheim des VfL überreichte Spornik den symbolischen Scheck an Doktor-Clown Reinhard Böhm und Karl Gälle, stellvertretenden Bürgermeister Meckenbeurens. „Das ist eine Riesensumme. Spenden in dieser Größenordnung kennen wir sonst nur von den großen Firmen der Region,“ zeigte sich Böhm beeindruckt. Auch Karl Gälle bedankte sich im Namen der Gemeinde und ist sich sicher, dass „die Gemeinde das Geld sinnvoll weitergeben wird“. Über 120 Läufer hatten an dem Sponsorenlauf teilgenommen und dabei 750 Runden durch den Brochenzeller Wald absolviert. Allein 1800 Euro kamen durch die Spende heimischer Firmen (Peter Schwarzenbacher, Udo Störkle, Christof Hartmann, Otto Zehrer, Andreas Spornik, Volker Pechar, Harald Mathis, Heiko Mathis, Jörg Baumann, Hubert Hecht, Dirk Wolters und Möbel Roth) zusammen.