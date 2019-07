Chor verabschiedet Arno Kleiß

Der Männerchor Eschach hat traditionell die Bewohner des Hauses Oberhofen und im Bruderhaus in Ravensburg in der Woche vor dem Rutenfest mit einer Sommerserenade erfreut. Dirigent Arno Kleiß stellte dafür ein buntes Programm zusammen, das bei den Zuhörern sehr gut ankam.

Nach diesen beiden Auftritten endete die achtjährige, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit von Chor und Dirigent. In gemütlicher Runde mit den Sängern verabschiedete der Vorstand Heinz Mrosek den verdienten Dirigenten und erinnerte dabei vor allem an das im Mai durchgeführte Konzert zum 100-jährigen Vereinsjubiläum, das einen musikalischen Höhepunkt darstellte. Arno Kleiß, der in den Ruhestand geht, dankte für die Zusammenarbeit mit dem Chor und steht bedarfsweise dem Männerchor Eschach punktuell zur Verfügung. Nach der Sommerpause beginnen wieder die Singstunden. Die Nachfolge von Arno Kleiß konnte gut geregelt werden.