Chor mit 124 Jahren Geschichte

Eine lange Geschichte hat der Kirchenchor in der Pfarrgemeinde St. Verena in Kehlen schon geschrieben. Seit 124 Jahren finden sich Einträge und viele Berichte, vom engagierten Chor, der so viele kirchliche und feierliche Anlässe begleitet, der viele Erfolge verbuchen kann und auch heute engagiert „die Stimmen zu Gottes Ehren erschallen lässt“. Nun suchen die Sänger einen neuen Chorleiter für Herbert Weiss, der sie 30 Jahre lang professionell angeleitet, geführt und begeistert hat.

Zum Jahresende verlässt der leidenschaftliche Chorleiter den Kehlener Kirchenchor und geht nach 50 Jahren in den wohl verdienten „Chorleiterruhestand“. 30 Jahre davon durften die Kehlener mit ihm erleben. „Diese unheimlich netten Menschen hier und diese wunderbare Gemeinschaft“, wie er selber darüber urteilt. „Die Kehlener haben eine begnadete Gesangskultur“, freut er sich, „sie haben einfach ein schönes Singen, einen wunderschönen homogenen Chorklang“. Zu keiner Zeit hat er seinen Einsatz in Kehlen bereut, denn „hier stimmt zum Singen auch das Zusammensein“.

Das zeigen auch die Berichte aus 124 Jahren. So lange wird der Chor in Kehlen schon erwähnt, wenngleich das Gründungsdatum noch nicht gefunden wurde. „So wie die Mesnerei war das Amt des Chorleiters unzertrennlich mit der Lehrerstelle vor Ort verbunden“, ist darin zu lesen. Erst 1899 wurden die Posten getrennt. Bereits 1904 zählte der Chor in Kehlen 24 Mitglieder unter der Leitung von Lehrer Anselm Schöller.

Gesungen wurde bei allen wichtigen Anlässen und am 6. Dezember 1918 auch zur Heimkehr der Soldaten. Zum Silbernen Priesterjubiläum sang man für damals noch Pfarrer Eugen Biser und später für den Professor bei den Theologischen Tagen in Kehlen. Ministerpräsident Erwin Teufel und Bischof Dr. Spital waren dafür 1990 zu Gast in Kehlen, und in der Schwäbischen Zeitung war zu lesen, vom Chor, „der als wichtige Keimzelle, Musikkultur entstehen ließ“.

Viele große Messen wurden gesungen und immer wieder herrliche Solisten und Musiker ins Boot geholt, die, so Weiss, nur gekommen seien, weil der Chor entsprechend gut war und ist. „Sie haben Unwahrscheinliches geleistet“, bescheinigt er seinen Sängern der vergangenen 30 Jahre und nimmt sich die Theresien- und Paukenmesse von Haydn als hervorragendes Beispiel.

35 Stimmen singen heute beständig im Chor und Margrit Stoppel ist seit 2011 die Vorsitzende. Vor ihr war Horst Greinwald im Amt, unter dem 2000 auch der Freundeskreis Kirchenmusik gegründet wurde zur finanziellen Unterstützung.

Zum leidenschaftlichen Singen in Kehlen gehört auch immer das Beisammensein, sei es bei den großen Litz-Festen, zu denen auch die Partner eingeladen werden, bei Ausflügen oder dem monatlichen Hock im kleinen Rahmen. Wohl auch ein Punkt, der die Mitglieder in Kehlen so sehr bei der Stange hält, was die vielen langjährigen Jubilare und Ehrenmitglieder zeigen. Von Helmtrud Amann, die dem Chor seit 63 Jahren die Treue hält bis zur jungen Franziska Kehr, die inzwischen auch Solo singt, wird die Gemeinschaft im Chor ganz großgeschrieben.

Nun sucht der Chor einen neuen Leiter oder eine Leiterin. Denn zum Jahresende geht Herbert Weiss in den Ruhestand und scheidet damit als Leiter aus: „Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagt er.