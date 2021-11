Ein harmloses Experiment im Chemieunterricht hat am Montag gegen 14.30 Uhr einen Brandalarm in einer Schule am Theodor-Heuss-Platz ausgelöst. Bei der Vorführung stieg Dampf auf, der den Melder auslöste. Die rund 200 evakuierten Schüler und Lehrkräfte der Schule konnten laut Polizeibericht nach kurzer Abklärung wieder zurück in ihre Klassenzimmer. Verletzt wurde niemand, berichtet die Polizei weiter.