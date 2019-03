Centurion Vaude verfolgt die gleichen Ziele

Die offizielle Präsentation des Mountainbiketeams Centurion Vaude aus Meckenbeuren ist am Freitagabend eine echte Kampfansage an die Konkurrenz gewesen. Zwar hat sich das Gesicht des Teams verändert, zwar steht die kommende Saison unter dem Motto „Ein erfolgreiches Team erfindet sich neu“ – die sportlichen Ansprüche aber sind so hoch wie zuvor. Erst recht, seit es mit dem sehnsüchtig erwarteten ersten Sieg beim Cape Epic in Südafrika wieder nichts wurde.

Richard Dämpfle ist ein Freund klarer Worte. Der Centurion-Vaude-Teamchef redete deshalb gar nicht lange herum: Dem so erfolgreichen Jahr 2018 soll ein nicht weniger erfolgreiches Jahr 2019 folgen. Auch mit einem stark veränderten Team sehen sich Dämpfle und Teammanager Bernd Reutemann bestens gerüstet. Schließlich sind die zwei Zugpferde Daniel Geismayr und Jochen Käß dem Spitzenteam aus Meckenbeuren erhalten geblieben. Nur Markus Kaufmann orientierte sich nach 15 Jahren auf der Zielgeraden seiner Karriere noch einmal neu.

In zwei, drei Wochem will Jochen Käß wieder angreifen

Und eigentlich war auch alles bereit für den großen Wurf zum Saisonbeginn beim Cape Epic. Doch dann stürzte Käß, brach sich das Schlüsselbein - und der Traum war wieder ausgeträumt. Zumindest bis zur nächsten Auflage des prestigeträchtigen Etappenrennens in Südafrika. „Das Pech für dieses Jahr hatten wir schon. Jetzt geht‘s los“, sagt ein unverdrossen optimistischer Richard Dämpfle zu den Ereignissen in Südafrika vor wenigen Tagen.

Und Käß selber? Der steckte zur Teampräsentation in Meckenbeuren schon wieder im Radtrikot und versicherte, in zwei bis drei Wochen voll angreifen zu wollen. Das wird es allerdings auch brauchen. Denn auf Käß und Geismayr lasten hohe Erwartungen. Einerseits soll die Erfolgsserie von Centurion Vaude als eines der besten Mountainbiketeams der Welt weitergehen - etwa mit dem siebten Transalp-Triumph in Serie, andererseits sollen sie Vorbild sein für die“Young Guns“.

Fünf neue Fahrer hat Centurion Vaude neu unter Vertrag genommen. Allesamt jung an Jahren, wissbegierig, sehr talentiert. Julian Scheinert, Philipp Handl, Vinzent Dorn, Verena Huber und Stefanie Dohrn haben sich vor der Saison in einem Auswahlverfahren unter mehr als 100 Nachwuchsfahrern durchgesetzt. „Wir wollten antizyklisch sein. Wo andere Teams aufhören oder kürzen, stocken wir auf. Unsere Idee ist, dass wir jungen Sportlern eine Chance geben wollen, in die Weltspitze zu kommen“, erklärt Dämpfle den neuen Ansatz. Die jungen Sportler seien „unheimlich glücklich und stolz, hier dabei sein zu dürfen“. Entscheidend sei nicht nur die sportliche Leistung gewesen, sondern auch die Persönlichkeit, sagt Dämpfle: „Das Gesamtpaket musste stimmen.“ Und da das gleich bei fünf Fahrern stimmte, wurden nicht nur die ursprünglich zwei vorgesehenen Fahrer unter Vertrag genommen.

Daniel Geismayr in einer besonderen Rolle

An der Spitze der Mannschaft stehen die erfahrenen Käß und Geismayr. Von dem unglücklichen Saisonstart wollen sie sich nicht unterkriegen lassen. „Dass Jochen gestürzt ist, war einfach Pech. Das ist eben Mountainbikesport. Wir sind ja nicht beim Schach. Das gehört dazu. Wichtig ist, dass er das schnell abhakt“, sagt Geismayr mit ein paar Tagen Abstand über die Verletzung seines Teamkollegen. Er selbst habe sich sehr gut auf das bedeutende Etappenrennen vorbereitet, sagt der Vizeweltmeister von 2018. Die Form sei super gewesen. Im Training habe er sogar ein paar persönliche Rekorde erzielt.

Auch deshalb ist Geismayr für die kommende Saison sehr zuversichtlich. Und er freut sich darauf, die jungen Teamkollegen anführen zu dürfen. „Das ist eine besondere Rolle für mich. Als ich vor sieben, acht Jahren angefangen habe, war ich der Jüngste. Ich habe mich langsam an die Spitze kämpfen können, hab von Jochen und Markus gelernt. Jetzt kann ich mein Wissen weitergeben. Das gefällt mir“, sagt Geismayr. Das nächste große Rennen für ihn steht demnächst am Gardasee an. Danach werde er noch ein paar Straßentrainingsrennen bestreiten. Höhepunkt wird die Weltmeisterschaft sein, bei der der 29-jährige Österreicher nach Platz drei und zwei in den beiden Vorjahren den Platz ganz oben auf dem Podest im Blick hat.