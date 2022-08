CDU Meckenbeuren hat gewählt

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich die Mitglieder der CDU Meckenbeuren vor der Sommerpause in der Hopfenstube Biegger zur Jahreshauptversammlung und wählten ihre neue Vorstandschaft für die nächsten beiden Jahre.

Der Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der CDU Bodenseekreis Volker Mayer-Lay führte als Versammlungsleiter die Wahlen durch. Der Rechenschaftsbericht war trotz Corona sehr umfangreich, was auch für das große Engagement der bisherigen Vorstandschaft steht. Insgesamt nahm der Vorstand über 160 Termine wahr, was neben Landtags- und Bundestagswahlkämpfen vor allem Stammtische, Sitzungen, Termine zur Berufs- und Ausbildungsbörse und eigene Veranstaltungen waren, aber auch Veranstaltungen in der Gemeinde und anderen CDU Organisationen. Ortsvorsitzende Angela Stofner griff in ihrem Bericht nur die Highlights heraus, alles andere hätte sicherlich den zeitlichen Rahmen gesprengt.

Schatzmeister Franz Sauter stellte den Kassenbericht vor und Kassenprüfer Michael Höss bescheinigten ihm eine vorbildliche Kassenführung. Eine Aussprache war nicht gewünscht und auch die Entlastung fiel einstimmig aus.

In Abwesenheit wurde Edeltraut Feistner verabschiedet, die seit 1999 stellvertretende Ortsvorsitzende der CDU Meckenbeuren war und sich dieses Mal nicht mehr zur Wahl stellte. Edeltraut Feistner vertrat die CDU engagiert und in voller Überzeugung nach außen und ist auch weiterhin eine wertvolle Stütze für die CDU Meckenbeuren, würdigte Ortsvorsitzende Angela Stofner ihre scheidende Stellvertreterin.

Bundestagsabgeordneter Volker Mayer-Lay umriss zu „Inflation, Krieg und Corona – Was uns 2022 bewegt“ die schwierige soziale und politische Situation. Energiekriese und Inflation, Corona Impfpflicht und Beschleunigungsgesetz, diese vielfältigen Themen beschäftigen Mayer-Lay in seiner Arbeit in Berlin.

In seinen Grußworten gab auch Landtagsabgeordneter August Schuler einen Einblick in sein politisches Wirken im Stuttgarter Landtag. Auch im Land sind Corona, Krieg und Klima die drängendsten Probleme und sorgen neben Landwirtschaft, Globalisierung und Digitalisierung durchaus für hitzige Debatten.

Im Schlusswort dankte Angela Stofner ihrem Team und freut sich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit und natürlich die Berufs- und Ausbildungsbörse, die am 17. September 2022 bereits zum 20. Mal stattfindet.