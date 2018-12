CDU-Gemeinderäte stellen ihr Amt vor

Zum letzten CDU-Stammtisch in diesem Jahr unter dem Motto „Kommunalwahl – bring Dich ein“ hat Ortsvorsitzende Angela Stofner zahlreiche Gäste begrüßt. Im Wirtshaus Schloss in Brochenzell berichteten Karl Gälle und Anita Scheibitz über die Arbeit im Gemeinderat und den Ausschüssen, heißt es in einer Mitteilung des CDU-Ortsvereins. Mit Unterstützung der übrigen anwesenden Gemeinderäte konnten die CDUler den Interessenten für die Kommunalwahl 2019 alle Fragen beantworten. Auch der Ablauf mit Nominierungsveranstaltung, Wahlkampf und Vereidigung wurde ausführlich erläutert. Bereits jetzt konnte die CDU Meckenbeuren einige neue Kandidaten für den Gemeinderat gewinnen. Die Mitglieder freuen sich, auch dieses Mal eine altersdurchmischte Liste aufstellen zu können, wie Ortsvorsitzende Angela Stofner berichtet. Weitere Interessenten für dieses Amt seien herzlich eingeladen, die CDU im Ort kennenzulernen.