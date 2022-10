Camper finden in Meckenbeuren künftig weitere Stellplätze

Bereits viele Jahre gibt es in Reute (Pfingstweider Straße) neun Plätze sowie in Tettnang am Manzenberg acht Plätze.

Parallelen sind nicht zu übersehen: Zwei Anträge hat der Technische Ausschuss am Mittwoch einhellig gebilligt, mit denen Camper im privaten Bereich weitere Stellflächen vorfinden sollen. Der eine stammt aus Hohenreute, der andere aus der Eckenerstraße. Beide wandeln grüne Wiesen um zu Standflächen für Campingfahrzeuge – stets unter Vorbehalt: Das Vorhaben im Außenbereich ist zulässig, wenn es landwirtschaftlich privilegiert ist. Das prüft freilich nicht die Gemeinde, sondern das Landwirtschaftsamt.

Auch wenn der Ausschuss für Technik und Umwelt (TA) damit bisher kaum befasst war: Der Trend hin zum Individualurlaub im eigenen Camper ist allgegenwärtig. Als „inhaltlich durchaus vergleichbar“ stufte denn auch Patrick Gohl (Sachgebietsleiter Bauordnungsrecht) die Anträge ein – samt dem Hinweis, „dass ein Markt für Übernachtungsmöglichkeiten mit Wohnmobilen/Campern usw. außerhalb von Campingplätzen, wie hier bei landwirtschaftlichen Betrieben, entstanden“ sei.

Merkmal: nahe einer Hofstelle

Auf eine „Standfläche für zeitgleich maximal drei Campingfahrzeuge in Hohenreute“ lautete der eine Antrag. Sie sollen nahe der Hofstelle entstehen und können aus Sicht der Verwaltung baurechtlich analog zu Ferienwohnungen behandelt werden – als zusätzliches Standbein für den landwirtschaftlichen Betrieb.

Im südöstlichen Bereich des gelbumrandeten Grundstücks, das auf dem Weg nach Brugg zur Eckenerstraße gehört, sind die drei Plätze für Campingfahrzeuge zu finden. Zur Orientierung: Linkerhand ist das Bahngleis zu sehen samt der Gebäude entlang der Schillerstraße. (Foto: gmk)

Gohl gab zudem den Hinweis, dass auf dem Baugrundstück der „Neubau eines Betriebsleiterwohnhauses“ beantragt worden sei. Der positive Bauvorbescheid von 2021 war als Bürgermeisterin-Entscheid zum „Neubau eines Betriebsleiterwohnhauses und Nutzungsänderung best. Betriebsleiterwohnhaus in Saisonarbeiterunterkunft“ ergangen. Behandelt wird der Antrag wohl in der nächsten TA-Sitzung: Er lag erst vor, als die Einladung für die jetzige Sitzung bereits geschrieben war.

Nachträglicher Antrag für die Eckenerstraße

Als Nachtragsgesuch waren für die Eckenerstraße drei Camping-Stellplätze beantragt – gelegen rechterhand am Ortsausgang Richtung Brugg. Voraussetzung: Die Fläche muss erschlossen sein und ein landwirtschaftlich privilegiertes Vorhaben zum Inhalt haben.

Wenn mehr als drei Stellflächen vorgehalten werden (wie hier in Tettnang am Manzenberg), dann muss auch die Infrastruktur mitwachsen. Das betrifft beispielsweise die Entsorgung von Brauchwasser. (Foto: rwe)

Weitaus mehr Platz bietet der Abstellplatz für Camper und Wohnmobile in Tettnang am Manzenberg. (Foto: rwe)

Auch hier befinden sich die Plätze in der Nähe der Landwirtschaft – die rechtlichen Voraussetzungen entsprachen jenen in Hohenreute. Rückwärtig zu Halle und Weide waren sie im Plan eingezeichnet. Nach der darin nicht erkenntlichen Zufahrt fragte Gunter Burger (Freie Wähler): Zu ihr sei nichts bekannt, so Gohl. Sie sei aber auch nicht Sache der Gemeinde, sondern – unter dem Aspekt der Flächenversiegelung – von der Baurechtsbehörde im Landratsamt zu prüfen. Konkret: vom Amt für Wasser und Bodenschutz.

Großer Unterschied, ob es drei oder vier Plätze sind

Generell fragte Burger nach den Möglichkeiten der Ent- und Versorgung. Diese Form des Urlaubs habe in der Pandemie einen Boom erlebt. Das geordnete Abstellen von Fahrzeugen sei „im Sinne der Allgemeinheit“, befand er, wollte aber wissen, wie es um Strom oder (Ab)Wasser bestellt sei. Eine Grauwasser-Entsorgung sei nicht beantragt, gab Gohl weiter. Was baurechtlich auch nicht nötig sei – gelte die Campingplatz-Verordnung des Landes doch ab vier Stellplätzen. Dann erst werde auch ein Nachweis der Entsorgung verlangt, der meist mit dem Aufbau einer gesonderten Infrastruktur einhergeht.