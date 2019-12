BW-Bank lässt Kinder mit Behinderung Märchen hautnah miterleben

Die Niederlassung Unternehmenskunden Ravensburg/Friedrichshafen der BW-Bank unterstützt mit ihren beiden diesjährigen Weihnachtsspenden in Höhe von insgesamt 6000 Euro zwei regionale Projekte im Kreis Ravensburg. Laut Pressemitteilung gehen 4000 Euro an die Stiftung Liebenau, weitere 2000 Euro erhält der Förderverein der Wolfegger Konzerte.

„Wir stehen als regional verwurzelte Bank zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, solche Initiativen zu stärken, die mit großem Engagement wichtige soziale und kulturelle Aufgaben in der Region übernehmen“, sagt Markus Kistler, Leiter des Bereichs Unternehmenskunden Baden-Württemberg Süd-Ost der BW-Bank. Die 4000 Euro an die Stiftung Liebenau sind für die Märchenerlebnistage gedacht, heißt es. Dabei können Kinder mit und ohne Behinderung einen Tag lang ins Reich der Fantasie eintauchen und Märchen hautnah erleben. Seit 2011 finden die Märchenerlebnistage statt, in der Regel neunmal pro Jahr.

Außerdem erhält der Freundeskreis der Wolfegger Konzerte eine Weihnachtsspende in Höhe von 2000 Euro. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens unterstützt die Bank der Mitteilung zufolge damit die Aktivitäten des Freundeskreises rund um das Jubiläum. „Beide Organisationen leisten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Region. Deshalb unterstützen wir die beiden Projekte gerne mit unseren Weihnachtsspenden“, sagt Niederlassungsleiter Edmund Rupp.

Am vergangenen Donnerstag haben Markus Kistler und Edmund Rupp den Spendenscheck an den Vorstand der Liebenau Stiftung, Markus Nachbaur, und die für Spenden verantwortliche Stiftungsmitarbeiterin Verena Rehm übergeben. Für den Freundeskreis der Wolfegger Konzerte nahm Viviana Fürstin von Waldburg-Wolfegg-Waldsee den Spendenscheck entgegen.