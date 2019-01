„Bunter Abend“ der Landjugend lockt in die Humpishalle

Breznknödl bis zum Abwinken gönnt sich der Jubilar: Die Landjugend Meckenbeuren-Kehlen wird anno 2019 nämlich 70 Jahre und kredenzt wie gewohnt an ihrem „Bunten Abend“ ein unterhaltsames Theaterstück. Einlass in die Humpishalle in Brochenzell ist am Samstag, 5. Januar, um 19 Uhr. Mit dem Programm geht es gegen 20 Uhr los.

„Breznknödl – Deschawü“ ist der ländliche Schwank betitelt, den Ralph Wallner 2012 geschrieben hat. Der gebürtige Münchner zählt zu den meistgespielten Theaterautoren im süddeutschen Raum. Der Inhalt in Kürze:

Ignaz Igel mag keine Breznknödl mehr sehen. Der verwitwete Romanschreiberling erlebt nämlich ein und denselben Tag immer wieder aufs Neue. Täglich erscheinen die gleichen Personen vom Dorf, täglich werden die exakt selben Fragen gestellt. Und jeden Tag gibt es pünktlich zur Mittagszeit Breznknödl, Breznknödl, Breznknödl.

Ignaz Igel scheint dem Wahnsinn nahe. „Doch der eigentliche Wahnsinn hat scheinbar gerade erst begonnen“ endet die Vorschau für das Stück, bei dem André Burkhart, Lisa Auer, Tiana Bucher, Simon Schraff Johann Keller, Dominik Pichner, Doris und Andrea Leiter als Besetzung von Meike Kraus (Souffleuse) und Simon Leiter (Technik) unterstützt werden.

Gedanken drehen sich um das 70-Jährige

Ebenfalls zum Charme des Abends tragen die Danceaholics mit einem unterhaltsamen Tanz und die Sketch-Gruppe der Landjugend bei. Ein lustiger und mitreißender Sketch werde vorbereitet, heißt es in der Ankündigung, die zudem verrät, dass nach dem bunten Programm die „Night Chiefs“ musikalisch das Sagen haben. Ein gemütliches Beisammensein an der Bar oder auf der Tanzfläche ist dabei hoch im Kurs.

Im Jahr 2019 begeht die Landjugend außerdem ihr 70-jähriges Jubiläum, wofür bereits erste Planungsschritte angelaufen sind, wie André Burkhart auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt. Er weist für die Landjugend darauf hin, dass „wir in 2019 gezielt auf junge, potenzielle Neumitglieder zugehen wollen“. Hierzu gibt es am Montag, 14. Januar, ab 18 Uhr im Landjugendraum unter der Karl-Brugger-Halle in Kehlen einen öffentlichen Gruppenabend. Zu diesem sind alle Interessenten im Alter zwischen 15 und 25 Jahren eingeladen.

Rückblende ins Jahr 2009: Damals war das 60-Jährige mit einem Festtag gefeiert worden, den ein „Jubiläums“-Gottesdienst in Kehlens Kirche einläutete. Ein Frühschoppen im Festzelt schloss sich ebenso an, wie ein Mittagessen. Mit Tanz und Musik ging es in den Nachmittag, den ein Melkwettbewerb krönte.