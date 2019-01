Bullemägge treibt in Senglingen seit elf Jahren Schabernack

Wie es sich für echte Narren gehört, richtet die Narrenzunft Bullemägge den Blick auf ihr Elfjähriges. Den Rahmen bildet am Freitag, 11. Januar, das Narrenbaumstellen, das um 19.01 Uhr beginnt, und auf das ab 20 Uhr die Bullemägge-Party im beheizten Zelt folgt. Zu ihrem gewohnten Programm gehören gute Stimmung, für die ein DJ und mehrere Lumpenkapellen sorgen, sowie Barbetrieb samt Happy Hour.

Dass dann auch Worte an die Adresse von Stefan Dietenberger nicht fehlen dürfen, versteht sich. Schließlich hat er den Bullemägge seit ihrer Gründung im Jahr 2008 vorgestanden. Im Vorjahr erfolgte der nahtlose Übergang im Amt des Zunftmeisters auf Daniel Haselbauer, dem mit Mathias Bucher ein bekanntes Gesicht als stellvertretender Zunftmeister zur Seite steht.

Aktive Mitglieder sind es derzeit rund 75, die dem Narrenruf „De Bullemägge hold de“ folgen. Nicht nur in der „fünften Jahreszeit“ pflegen sie die Kontakte, sondern auch das Jahr über. Zu den Aktivitäten zählen ein Osterfrühschoppen mit Eierbemalen für die Kleinen, Maiwanderung Stammtisch, Nikolausbesuch und die Bewirtung bei der Gewerbe- und Leistungsschau (alle zwei Jahre zu finden bei Holzbau Störkle).

Wer Bullemägge werden will, muss ein Probejahr absolvieren, darf aber in diesem natürlich schon mitspringen. Die Maske hat Jogi Weiß geschnitzt – drei rote Narben laufen über das Gesicht, den Mund hat der Bullemägge zur Fratze verzogen.

Was dem entspricht, dass der Bullemägge der Sage nach niemand war, dem man gerne im Dunklen begegnet. Halb Mensch halb Tier, sei er nachts durch die Dörfer gezogen – stets auf der Suche nach unanständigen Kindern, um diese zu holen und mit ihnen in die Tiefen des Waldes zu verschwinden. Im Volksmund bürgerte sich daher gegenüber ungezogenen Buben und Mädchen der Spruch ein: „Sei brav oder de Bullemägge hold de.“

Begonnen hat das Jahr 2019 am Dreikönigstag mit dem Häsappell. Laut Sprungplan nehmen die Bullemägge an 18 Umzügen teil: Den Auftakt macht der Nachtumzug in Wangen (der Umzug in Neuravensburg entfällt), das Ende markiert Tettnang. Dazwischen sind unter anderem Teilnahmen in Neukirch, Oberreitnau und Brochenzell angesagt.