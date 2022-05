Bürgermeisterwahl: Ansturm auf die Wahllokale bleibt vorerst aus

Fünf Kandidaten stehen in Meckenbeuren zur Wahl: Sie alle wollen Bürgermeister werden. Doch ob der Sieger am Ende Sebastian Hanser, Georg Schellinger, Christian Krämer, Marcel Hirsch oder Dogan Cimen heißt, wird erst die Auszählung zeigen. Der Blick in die Wahllokale am frühen Nachmittag zeigt jedenfalls: Es ist noch verhalten.

Ob es jetzt vor allem am schönen Wetter liegt, weiß niemand. Klar ist aber: Es sind etliche Briefwahlunterlagen abgerufen worden. Fast 2200 Anfragen bei 11 162 Wahlberechtigten gab es da bis Ende der Woche.

Erst am Ende wird eine Aussage über die Wahlbeteiligung möglich sein. Die lag bei den letzten beiden Bürgermeisterwahlen bei um die 50 Prozent.

Die Wahllokale schließen um 18 Uhr, das vorläufige Ergebnis wird um 19 Uhr erwartet. Kann einer der fünf Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, steht der Bürgermeister am Abend schon fest.Ansonsten würde das bedeuten, dass es zur Stichwahl kommt. In dem Fall würde ein zweiter Wahlgang am 29. Mai folgen, bei dem die einfache Mehrheit ausreichen würde.