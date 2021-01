Bürger sind zum virtuellen Dialog mit Sozialminister Manne Lucha eingeladen

Manne Luche, der Grünen-Landtagskandidat für den Wahlkreis Ravensburg und landes-Sozialminister lädt die Bürgerinnen und Bürger von Meckenbeuren am Dienstag, 9. Februar, ab 19 Uhr zu einem virtuellen Bürgerinnen-Dialog ein.

„Als Ihr direkt gewählter Landtagsabgeordneter möchte ich auch und gerade in Pandemie-Zeiten mit ihnen im Gespräch bleiben. Welche Wünsche haben Sie an die Politik, welche konkreten Forderungen? Wo drückt der Schuh? Welche Ideen haben die Menschen im Land, um Baden-Württemberg voranzubringen? Politik lebt vom Gespräch und vom Austausch“, wird Lucha in der Pressemitteilung zitiert. Interessierte können an diesen Dialog per Telefon oder online im Internet teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.