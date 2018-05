Buddelschiffer tagen in Meckenbeuren

Die Deutsche Buddelschiffer Gilde mit Sitz in Hamburg hat ihr 30. Jahrestreffen am Wochenende in Meckenbeuren abgehalten. Dabei ist die Zahl derer, die Modelle von Schiffen in Flaschen zwängen, überschaubar und somit auch die Zahl der Gildemitglieder.

Einer der rund 50 Buddelschiffer ist der Meckenbeurer Hans-Peter Rück, der das Jahrestreffen 2018 ausgerichtet und damit an den Bodensee gebracht hat. „Die Tage waren so, wie wir uns es vorgestellt haben; das Jahrestreffen ist wunderbar verlaufen“, schwärmte Gildevorstand Peter Hollander beim Abschlussabend im Hotel Löwen. Fasziniert war der Hamburger dabei nicht nur vom Besuch am Bodensee, sondern vor allem von einem „hervorragenden Vortrag“ in der Zeppelinreederei in Friedrichshafen.

„Jeder bringt zum Jahrestreffen die besten Modelle mit und freut sich über das Fachsimpeln und die schöne Gemeinschaft“, so Hans-Peter Rück. Und auch er kommt sofort wieder ins Schwärmen. Man baue nicht nur Schiffe, sondern Flugzeuge, Eisenbahnen, kurzum alles, was in eine Flasche hineingehe. Grundsätzlich würden keine Bausätze eingebaut, alles sei handgefertigt. So komme man denn auch leicht auf durchschnittlich 150 Arbeitsstunden pro Modell. „Es ist Modellbau, wie es das Herz begehrt“, so der Meckenbeurer über seine über 40-jährige Buddelschiff-Karriere. Der Flaschenschiffbau hat laut Hans-Peter Rück eine jahrhundertealte Tradition.

Die Wurzeln lägen dabei nicht nur im norddeutschen, sondern auch im bayerischen und österreichischen Raum. Marterln (Kreuze und Leidenswerkzeuge) seien hier als Flaschenmodelle, „Geduldsflachen“ oder „Eingerichte“ genannt, entstanden. Die Deutsche Buddelschiffer Gilde wurde 1988 in Rostock gegründet, das Jahrestreffen in Meckenbeuren war somit das 30. seiner Art. Die Buddelschiffbauer und Sammler sind in der Gilde lose zusammengeschlossen.