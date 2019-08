Buddelschiffe und textile Kunst im Kulturschuppen

„Da ist wirklich für alle was dabei“, schwärmt Harald Aßfalg, Vorsitzender des Kulturkreises, wenn er über die Hobbykünstlerausstellung am kommenden Wochenende spricht. Rund 20 Künstler aus der Region und aus den Partnerstädten zeigen am Bahnhofsfestwochenende, was sie können.

Aus Kehlen in Luxemburg sind sechs Künstler dabei, ebenso wie aus Neustadt-Langburkersdorf in Sachsen. „Das wertet das Bahnhofsfest auch kulturell noch mal auf“, plädiert Aßfalg für die Anbindung der Kunstausstellung ans Bahnhofsfest. „Kultur macht Spaß“, bringt es Rudi Sterk, der stellvertretende Vorsitzende des Kulturkreises, auf den Punkt. Im Foyer und im großen Saal werden alle Stände belegt sein. Bei den Bewerbern aus der Region musste schließlich sogar das Los entscheiden, welcher Künstler bei der Ausstellung dabei sein darf.

Werke aus Schwemmholz

Zu sehen sein werden am Wochenende in Meckenbeuren nicht nur Zeichnungen und Gemälde, sondern auch Patchwork-Arbeiten und genähte Accessoires für den Haushalt. Es gibt Kunstwerke aus heimischem Schwemmholz und einen Künstler aus Kehlen in Luxemburg, der seine Werke aus Eisen schmiedet. Erstmals dabei sein werden ein Buddelschiffbauer und Didi Amann aus Meckenbeuren, der abstrakte Bleistiftzeichnungen präsentieren will. Wer sich für Fotografie interessiert, sollte sich die Arbeiten eines Künstlers aus Luxemburg anschauen, der bei der Hobbykünstlerausstellung seine Schwarz-Weiß-Fotografien zeigt. Aus Sachsen kommen kunstvolle Handarbeiten.

Besonders freut sich der Kulturkreis auch auf eine ältere Dame aus der Nachbarschaft. Die Künstlerin wohnt in den Lebensräumen für Alt und Jung direkt am Bahnhof. Weil sie nicht so gut zu Fuß ist, wollen die Organisatoren vom Kulturkreis ihr beim Tragen und Aufbauen ihres Standes helfen. Es gibt sogar etwas für die Freunde der Winzerkunst: Sie können an einem Stand aus Luxemburg edle Weine probieren. Übrigens verkaufen die Hobbykünstler ihre Werke auch. Wer etwas Schönes für Wand, Küche, Keller und Kommode findet, kann es erwerben.

Freundschaft wird gepflegt

Silvia Aßfalg-Krapf und Harald Aßfalg haben auch dieses Jahr wieder viel Zeit in die Vorbereitung der Ausstellung gesteckt. Seit Anfang des Jahres wird geplant. Mehr als 300 E-Mails wanderten zwischen Künstlern und Organisatoren hin und her, um alles bis ins Detail vorzubereiten und zu klären. „Wir wollen mit der Ausstellung auch die Freundschaft und Verbundenheit mit den Partnergemeinden pflegen“, betont Harald Aßfalg. Wenn am Freitagabend alles fertig aufgebaut ist, treffen sich Künstler, Kulturkreis und Organisatoren zum Essen und einem ersten Gedankenaustausch in der Pizzeria Leone. Am Samstag um 10 Uhr sind die Hobbykünstler aus den Partnergemeinden in den Zeppelin-Hangar eingeladen. Die Gemeinde pflegt die Städtepartnerschaften am Samstagabend mit einem Essen im TSV Sportheim.

Auf jeden Fall profitieren sollen von der Kunstausstellung am Gleis 1 auch die Radio-7-Drachenkinder aus der Region. Die Besucher aus den Partnerstädten wurden gebeten, auf Gastgeschenke zu verzichten und dafür lieber einen Scheck für die Aktion mitzubringen.

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. „Wir freuen uns aber, wenn auch die Besucher etwas für die ,Drachenkinder’ spenden“, ergänzt der stellvertretende Vorsitzende Rudi Sterk. Am Ausschank, den der Helferkreis wie immer ehrenamtlich betreut, steht den ganzen Tag ein Spendendöschen. „Ohne viele helfende Hände wäre so eine Ausstellung unmöglich“, freut sich Rudi Sterk über die vielen Freiwilligen, die mit anpacken.

Festlich eröffnet wird die Hobbykünstlerausstellung mit einer Vernissage am Samstag, 24. August, von 16 bis 18 Uhr. Dann spendiert der Kulturkreis für jeden Besucher auch einen Sekt und leckere Fingerfood-Häppchen. Am Sonntag öffnet der Kulturschuppen für alle Kunstbegeisterten um 10 Uhr. Die Ausstellung ist bis 17 Uhr zu sehen.