Brocks Weckruf: „Niemand steht über dem anderen“

Nachdenklich hat am Montagabend ein Gottesdienst die rund 70 Besucher in der Kirche in Liebenau gemacht. Im Gedenken an die Opfer der Euthanasie sprach Prälat Michael H.F. Brock von der Arroganz zu definieren, „was lebenswertes Leben ist“.

Bei der Rückblende ging der Stiftungs-Vorstand übers Jahr 1940 hinaus, als im Juli die ersten von 501 Menschen aus Liebenau abtransportiert und in den Jahren 1940/41 in Grafeneck und Hadamar umgebracht wurden – systematisch ermordet von den Nationalsozialisten, wie so viele andere Menschen mit Behinderung und psychisch Kranke auch.

Das Gedankengut, das dazu führte, war jedoch schon Jahre zuvor aufgekeimt. Als „folgenschwere Schrift“ kennzeichnete Michael H.F. Brock, was die beiden Freiburger Professoren, der Psychiater Alfred Hoche und der Jurist Karl Binding, 1920 veröffentlichten: In „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ nannten sie kranke und behinderte Menschen „geistig tote Ballastexistenzen“, die keinen ökonomischen und gesellschaftlichen Wert hätten.

Über das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14. Juli 1933, das in der Stiftung Liebenau 147 Menschen Unheil brachte, schlug der Prälat den Bogen zum Tötungsprogramm T4, abgekürzt für die Adresse der Planungszentrale an der Tiergartengartenstraße 4 in Berlin.

„Was haben wir uns dabei gedacht?“ bezog sich Brock zu Beginn seiner intensiven Predigt auf die ausliegenden A5-Blätter mit den Namen der 501 Euthanasieopfer. Eine Frage, auf die eine Bitte folgte: „Suchen Sie mal Mathilde Müller.“ Was im atmosphärisch warmen, aber nicht sehr hellen Licht in der Kirche und angesichts des kleinen Schriftgrades kaum jemand gelungen sein dürfte. Die Auflösung: „Das ist auch unsere größte Sorge: Dass die Personen und Schicksale immer kleiner werden in unserem Bewusstsein und in unseren Herzen, bis wir sie nicht mehr erkennen können.“

Brock weiter: „Deswegen treffen wir uns einmal im Jahr“, an diesem Tag, um ein Zeichen zu setzen „gegen das Vergessen“. Dazu gehörte auch, aus den Briefen dieser Zeit zu zitieren, etwa wenn eine dem Tod geweihte Frau im Abschiedsbrief an den „Vater, guten Vater“ die Familie um Verzeihung bat, weil sie nicht der damaligen Normalität entsprach.

Leben – geschenkt, nicht verdient

„Diese Welt gehört uns nicht.“ Diese Feststellung verband der Stiftungs-Vorstand mit dem Appell für „Respekt vor jeder Form geschenkten Lebens“ – denn das sei es: „weder verdient noch erworben“, sondern geschenkt. „Arroganz“ sei es zu definieren, „was lebenswertes Leben ist“, denn das sei allein an Gott.

Spürbar wichtig war Michael H.F. Brock der Brückenschlag in die Gegenwart. Wie er betonte, in einfache Worte gemünzt: „Auch dieses Land gehört uns nicht.“ Samt der Ergänzung: „Wir mögen diese Nation gut finden – aber niemals auf Kosten anderer.“ Denn eines dürfe man nicht vergessen: „Niemand steht über dem anderen.“

Was auch im wirtschaftlichen Sinne eine Entsprechung haben könnte: „Wenn eine Nation mehr Ressourcen besitzt, wozu hat sie sie?“ Aus Gottes Sicht, um sie zu teilen, folgerte der Prälat.

In den von Wolgang Ilg vorgelesenen Fürbitten lag ein Fokus natürlich auf dem Erinnern: „Mach die Erinnerung für uns heute lebendig“ lautete eine Bitte – unter anderem um allen zu wiederstehen, „die mit Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung auf sich aufmerksam machen wollen“.

Begleitet wurde der Gedenkgottesdienst von Martin Dücker an der Orgel sowie durch Gesang von Bernhard Preusche (Bass) und Albert-Jan Brunzema (Tenor).