Mit Fotos von damals: Brochenzells Schützen feiern 100-Jähriges

Wenn Brochenzells Schützen am 3. Juni ihre Hauptversammlung abhalten, dann dürfen sich dazu 220 aktive und passive Mitglieder eingeladen fühlen. Eine beeindruckende Zahl, nur: Wie alle Schützenvereine hat auch der 100+1-Jahr-Jubilar mit Ungewissheiten und den Nachwirkungen der Pandemie zu kämpfen. In der Breite erholt sich der Sportbetrieb 2022 nämlich erst langsam wieder – das hat sich vergangenes Wochenende bei der Landesmeisterschaft Feldbogen in Magstadt gezeigt. Was früher eine zweitägige Veranstaltung war, ließ sich angesichts des Teilnehmerschwundes von 35 bis 40 Prozent an einem Tag bewältigen.

Das Mitgliederwachstum in Brochenzell aber ist real. Es stammt daher, dass seit zwei Jahren die Linedancer im Schützenhaus eine Heimat gefunden haben und viele deshalb dem SVB beigetreten sind (immerhin an die 65). Wohl fühlen sich die verschiedenen Linedance-Gruppen werktags jeden Abend im multifunktionalen Obergeschoss, das 2020 einen neuen Boden erhalten hat. Dem einen oder der anderen dürfte der Saal als Austragungsstätte des Humpisschießens geläufig sein.

Stark: 220 Mitglieder stehen zu Buche

Hat sich mit den Linedancern eine erfreuliche Neuerung ergeben, so hoffen Vorsitzender Olaf Nessensohn (im Vorstandsamt gemeinsam mit Roman Hartmann) und Schriftführer Nino Ullmann im Gespräch mit der SZ auf eine fortschreitende Normalisierung. Die Pandemie hat dem SVB sowohl 2020 als auch 2021 durchaus zugesetzt. In unguter Erinnerung ist, dass im ersten Corona-Jahr das Humpisschießen noch stattfinden konnte, die Siegerehrung als Schlusspunkt aber nicht mehr vor Ort möglich war.

Noch schwerer traf den Verein, dass die Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum ausfallen mussten. Dabei hatte der SVB bereits auf 19. Juni 2021 die Humpishalle für seinen Jubiläumsabend reserviert – doch nichts war mehr möglich. Entschädigen kann hier ein Besuch der Hauptversammlung am 3. Juni: Ihr offizieller Teil endet mit einem Film zum 100-Jährigen, der ein wahrer Hingucker ist. Beginn ist um 20 Uhr im Vereinsheim.

Anfänge vor 101 Jahren: Mit dem Zimmerstutzen im Hühnerstall

Das wiederum steht seit fast 30 Jahren in der Eugen-Bolz-Straße 20: Um die 7200 Stunden haben die Vereinsmitglieder in den Jahren 1991/92 eingebracht, ehe sich 1993 Eröffnung feiern ließ. Die Adresse in direkter Nachbarschaft zum VfL-Vereinsgelände ist der insgesamt vierte Standort, auf dem Brochenzells Schützen ihrem Hobby nachgehen. Den Beginn hatte 1921 das „Waldhorn“ gemacht, die heutige „Waldschenke“. Dorthin hatte Gastwirt Uhl (bald schon abgelöst von Franz Weishaupt) am 23. März eingeladen: Dort wurde auch mit Zimmerstutzen quer durch den Saal Richtung Hühnerstall ins Freie geschossen.

Bis 1958 blieb der fünf Jahre zuvor wiedergegründete Verein im „Waldhorn“, ehe es in den Kohlenkeller des neuen Schulhauses ging. Auf drei Bahnen ließ sich dort unter die Pausenhalle mit Luftdruckwaffen schießen, und mit der Umstellung auf Gasheizung wurden es sechs Stände. Als der Fahrradabstellraum frei wurde, kam gar ein Vereinskeller dazu.

Schützenhaus ist der vierte Standort

So blieb es bis zum Umbau der Schule 1989: Eine kurze Zwischenlösung bildete der Saal im Dachgeschoss des Schlosses, ehe der 1990/91 erbaute Schießkeller zur Verfügung stand. Als Standort Nummer IV ist er im Untergeschoss des VfL-Vereinsheims zu finden und heißt alles willkommen, was mit Treibladung geschossen wird.

Eine Erfolgsgeschichte schreiben die seit 1976 im Verein als Abteilung existenten Bogenschützen. Ihren Platz im Freien nutzen sie seit 1985, nachdem ihre Anfänge auf der Freifläche neben der Schule (heute Humpishalle) und auf einer Fläche im heutigen Furtesch lagen.

Erst Hochbetrieb, jetzt Ungewissheit

Zurück in die Jetztzeit, in der Vorsicht und Ungewissheit zu bemerken sind. Durch die Einschränkungen der Corona-Jahre (teils mit Buchungssystem) hat sich die Trainingsbeteiligung in allen Sparten fast halbiert. „So wendet sich das Blatt“, wissen Nessensohn und Ullmann darum, dass fünf Jahre zuvor Hochbetrieb geherrscht und gar Erweiterungspläne in Ansätzen existiert hatten.

Trost spendet, dass „der harte Kern“ im SVB nachwievor da und aktiv ist, und dass das Bogentraining der Jugendlichen gut besucht wird. Inwiefern die Mitglieder mitziehen (vor allem im Training), werden die nächsten Monate zeigen – doch vielleicht gibt es da ja schon mit der Hauptversammlung Indizien dafür.

Künstlerisch wertvoll: Mich Masuchs Beitrag zur Ehrenscheibe

Zu bestaunen gibt es auf der sicher auch die beiden Ehrenscheiben, die dem Schützenverein Brochenzell zu seinem 100-Jährigen gestiftet wurden – beide von Horst Ullmann angefertigt und im einen Fall von Michael Masuch künstlerisch und kunstvoll umgesetzt. Auch sie schürt die Vorfreude auf den Neustart nach Corona.

Eine der beiden Ehrenscheiben zum 100-Jährigen, diese hier von Horst Ullmann gestiftet und von Michael Masuch mit viel Liebe zum Detail gemalt. Eine der beiden Ehrenscheiben zum 100-Jährigen – diese hier zeigt das „Waldhorn" (heute „Waldschenke") als Gründungslokal. Hingucker am Schützenhaus: Das Signet der Brochenzeller Schützen weist deutlich darauf hin, dass sie im Vorjahr das 100-Jährige hatten. Mit dem Brochenzeller Dreikönigsböllerschießen wurde traditionell das Jahr begrüßt. Eine ganz besondere Atmosphäre hat stets das UV-Bogenturnier der Brochenzeller Schützen gekennzeichnet. Das Gründungslokal: Im „Waldhorn", der heutigen „Waldschenke", wurde im Saal und im Hühnerstallumbau geschossen. „Die edle Gilde der Schützen" ist im ganzen Ort ein Begriff – wozu unter anderem die Schützenbälle beitragen. Im Kohlenkeller unter der neu erbauten Eugen-Bolz-Grundschule nehmen die Schützen ab 1958/59 den Schießbetrieb auf. Als „Vereinskeller" ist er manchem noch ein Begriff. Die Vorstandschaft im Jahr 1971 anlässlich des 50-Jährigen, von links Kurt Gresser, Eugen Moser, Xaver Hummel, Horst Ullmann, Josef Burkhart, Josef Fink, Paul Wolf und Wolfgang Amann. Auch der Bogenplatz braucht drei Anläufe, bis er seinen Standort gefunden hat: Aus dem Furtesch zieht er 1985 an seinen jetzigen Platz und wird mit einem Trimmschießen des Deutschen Sportbundes eingeweiht. Im Jahr 1989 gibt es eine Abbruchparty, der beim Umbau der Schule die Pausenhalle zum Opfer fällt. Die Schützen ziehen interimsweise in den Schlosssaal. Im April 1990 ist Spatenstich für das Schützenhaus, bei dem Bürgermeister Roland Karl Weiß (weißer Mantel) nicht fehlen darf. An der Stelle, an der früher das historische Brochenzeller Wehr stand, erwächst das Schützenhaus, das 1993 eingeweiht werden kann. Ein Großprojekt Anfang der 90er Jahre: Der Bau des Vereinsheims. Inzwischen 26 Jahre her – der Schützenverein feiert das 75-Jährige mit einem großen Fest. 1998 war's – der SVB steigt in die Regionalliga auf. Das schaffen Ljubomir Zivadinovic, Thomas Gengenbacher, Aleksandar Zivadinovic und Josef Merk. Thomas Gengenbacher war 1998 der erste Deutsche Meister (Bogen im Freien, Juniorenklasse), den Brochenzells Schützen bejubeln durften – und bei Weitem nicht der letzte.