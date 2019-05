Brochenzells Schlossfest ist einmal mehr Besuchermagnet

Gerade erst war in der SZ vom „wahren Boom der Blasmusik“ zu lesen. Wer am Wochenende in Brochenzell unterwegs war, konnte sich vom Wahrheitsgehalt dessen überzeugen. Drei Tage lang herrschte Ausnahmezustand in dem Ortsteil. Das traditionelle Schlossfest des Musikvereins lockte wieder einmal die Massen. Zum Auftakt der lokalen Festzeltsaison strömten Hunderte ins Zelt auf dem Parkplatz des Brochenzeller Schlosses.

Los ging es am Freitag mit dem beliebten Blasmusikwettbewerb, bei dem sich die Musiker aus Jettenhausen gegen die Konkurrenz aus Bodnegg und Ebenweiler durchsetzten. Am Samstag hieß es dann „Brass meets Beats“. Das neue Konzept, das Beste aus zwei Musikwelten zu vereinen, ging voll auf. Zunächst überzeugten „Die Aichers XL“ mit erstklassiger Blasmusik. Danach heizte die „Brasserie“ mit ihrer „Games of Tones Tour 2019“ den Besuchern ein.

Der Sonntag stand mit Festgottesdienst und Auftritten der Schola und des Jugendblasorchesters Brochenzell, Kehlen, Meckenbeuren, Ettenkirch und Musikschule ganz im Zeichen der Familie. Neben Hüpfburg für die Kleinsten und diversen Mitmachspielen gab es erstmals vom SV Kehlen eine Schießbude, bei der jeder sein Trefferglück versuchen konnte. Den Abschluss eines rundum gelungenen Festes bildete, nach dem großen Erfolg im Vorjahr, das Brochenzeller Musikantentreffen, bei dem die Gäste aufgefordert waren, mit ihren eigenen Instrumenten auf die Bühne zu kommen und mitzuspielen.

Eine knappe Entscheidung war der Blasmusikwettbewerb am Freitag. Mit 85 Punkten hatte die Musikkapelle Jettenhausen bei dem spannenden Wettbewerb die Nase vorn. Doch zuvor lieferten sich die Vereine aus Bodnegg, Jettenhausen und Ebenweiler ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Jede Kapelle hatte je eine Stunde Zeit, sich dem feierfreudigen Publikum mit originellen Showeinlagen, bekannten Klassikern und gefühlvollen Soli zu präsentieren. Die Bodnegger traf dabei das undankbare Los, zuerst antreten zu müssen – wenn alle gerade erst angekommen sind und stimmungstechnisch noch in der Aufwärmphase sind. Doch obwohl die Musiker diese vermeintliche Hürde bravourös meisterten und lange Zeit als Favoriten galten, machten letztlich drei Punkte den Unterschied – zugunsten der Kollegen aus Jettenhausen. Neben einer fachkundigen Jury, deren Urteil zu 40 Prozent in die Wertung einfloss, galt es, die Gäste im Zelt zu möglichst lautstarkem Applaus zu animieren. Der wurde mittels Phonometer gemessen und zeigte bei den Jettenhausern den größten Ausschlag. „Der Musikverein Jettenhausen hat ein schönes rundes Programm geliefert, mit guter Moderation und schönen Soli. Sie haben die Stunde gut gestaltet. Aber auch die anderen haben ihre Sache sehr gut gemacht. Letztlich entscheiden immer nur ganz wenige Punkte,“ erklärte Brochenzells Dirigent Heinrich Haas, der mit Lothar Zanker (ehemaliger Leiter Musikschule Meckenbeuren) und Christian Hepp (ehemaliger Dirigent Musikverein Ettenkirch) die Jury bildete.

In ehrenwerter Mission waren an diesem Abend Christian Freisleben und Bianca Paul mit ihrem Körbchen voll Hochprozentigem unterwegs. „Die Jugendkapelle braucht eine neue Tuba, dafür gehen wir mit dem Korb rum und verkaufen Schnaps. Jeden zweiten trinken wir auch mit“, informierte Freisleben über den selbstlosen Arbeitseinsatz. Etwa eine „Dreiviertel Tuba“ sei an dem ersten Abend bereits „reingespült“ worden, berichtete er, ehe er wieder mit seiner Kollegin zwischen den Besucherreihen verschwand, um seine Mission zu vollenden.