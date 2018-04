Brochenzeller Senioren feiern ein gelungenes Frühlingsfest

Von Schwäbische Zeitung

Der Besuch eines Dönerladens in Sigmaringen hat für zwei 53- und 29-jährige Männer am Samstagabend im Polizeigewahrsam geendet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konsumierten die beiden zunächst mit einem dritten Mann zusammen Speisen und Getränke. Nachdem der Dritte die Örtlichkeit plötzlich und ohne zu bezahlen verlassen hatte, wollte der Inhaber zur Sicherheit bei den beiden verbliebenen Gästen kassieren. Ohne ersichtlichen Grund verweigerten die Männer jedoch die Bezahlung ihrer erhaltenen Leistungen, weshalb die Polizei verständigt ...