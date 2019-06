Brochenzeller Senioren besuchen Glasmacherdorf Schmidsfelden

Rund 50 Senioren haben am Donnerstag einen Ausflug unternommen. Ihr Ziel: Das Glasmacherdorf Schmidsfelden bei Leutkirch. Dort angekommen besuchten die Brochenzeller die Glashütte mit Glasmanufaktur.

Schon auf dem Zugangsweg dorthin waren die Bäume geschmückt mit Glasblumen und Glaskugeln, heißt es im Eigenbericht der Senioren. Nachdem sich alle ein wenig umgeschaut hatten und die einzelnen Kunstwerke bestaunen konnten, gab es eine rund 45 Minuten dauernde Vorführung, in der eine Kugel und ein Glas produziert wurden. Konzentration sowie Geschicklichkeit und viele Jahre Erfahrung sind nötig, diese hochsensible Kunst des Glasmachens ausüben zu können. Im Anschluss daran besichtigten die Teilnehmer das Glasstudio, in dem Glasperlen hergestellt werden. Dort bot sich auch die Gelegenheit für einen Einkauf. Bei leichtem Nieselregen ging die Fahrt dann in Richtung Gornhofen, wo eingekehrt wurde. Uschi Keller-Weishaupt bedankte sich bei Marianne Schwarz für die gute Organisation dieses interessanten Ausflugs, sowie beim Busfahrer für die angenehme Fahrt.