Brochenzeller Narren sagen alle Veranstaltungen 2022 ab

Liebe Freunde der Brochenzeller Fasnet, lange Zeit haben wir gehofft und gebangt, haben geprobt und geplant, haben Programme für die Bälle zusammengestellt usw. usw. !Leider ist es nun so gekommen, wie es viele schon befürchtet hatten: Die Regierung hat die Maßnahmen zur Bekämpfung der Co rona-Pandemie nochmals verschärft und spätestens dann, als vor wenigen Tagen die Mitteilung der Gemeinde bei uns eintraf, dass in der Humpishalle keine größeren Veranstaltungen erlaubt sein werden, mussten wir uns schweren Herzens dazu entscheiden: Auch die Veranstaltungen und Umzüge 2022 müssen wieder abgesagt werden! Behaltet trotz allem euren Frohsinn, lasst die Köpfe nicht hängen und vor allem: Bleibt gesund! Humpis Ahoi.