Brochenzeller Narren gratulieren ihrem Kräuterweible

Mit einer kleinen, aber feinen Geburtstagsparty haben die Brochenzeller Kräuterweible am Freitagabend ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Ins Brochenzeller Schloss zu Humpishausen hatten die Weible eingeladen und da die Kapazitäten dort nicht für einen Verein in dieser Größenordnung ausgelegt sind – die Narrenzunft Brochenzell zählt mehr als 1000 Mitglieder – kamen nur geladene Gäste.

Neben Vorstand, Narrenrat und Vertretern der drei anderen Gruppen (Humpishexen, Schlossnarren und Humpisnarren) gratulierte eine Abordnung der befreundeten Narren aus Bürgermoos. Natürlich durften die Ehrenzunfträte Edwin Lanz, Hanna Gresser sowie Zunftschnitzer Helmut Schmollinger, der auch die Maske der Kräuterweible nach eigenen Vorstellungen kreiert hat, nicht fehlen.

Wer nun dachte, die „alten Weiber aus dem Brugger Wald“ würden es ruhig angehen lassen, sah sich am Freitagabend schnell eines Besseren belehrt. Es dauerte nicht lange und im Obergeschoss des Schlosses herrschte ausgelassene Stimmung. Zuvor hatte Gruppenführerin Karin Huchler alle Gäste in Reimform begrüßt: „Wir haben in den vergangenen zehn Jahren miteinander gesungen, getanzt und gelacht. Haben unzählige Stunden verbracht. Den Kinderschuhen entwachsen, bei allem gerne dabei. Auf die Kräuterweible drei kräftige Humpis-Ahoi!“

Keine Geschenke, sondern Programmbeiträge hatte sie sich für den Abend gewünscht und auch bekommen. Neben Auftritten der Lumpenkapelle Meckenbeuren und der „schrillen Schellenperle“ (fünf Mundart singende Humpisnarren) erntete das Männerballett Weingarten wahre Begeisterungsstürme. An diesem Abend wurde deutlich sichtbar, dass die anfangs belächelte, kleine Gruppe der Kräuterweible inzwischen ein fester, voll anerkannter Bestandteil der Narrenzunft Brochenzell ist.