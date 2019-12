Brochenzeller Narren feiern Dreikönig Narrentaufe

Traditionell beginnt an Dreikönig die fünfte Jahreszeit, und ebenso traditionell ist an diesem 6. Januar die Narrentaufe ab 18.30 Uhr: Alle neuen Narren und auch die, welche das 16. Lebensjahr vollendet haben, werden vor dem Brochenzeller Schloss in einer schaurig-feierlichen Zeremonie in den Kreis der Narrenschar aufgenommen. Das teilt die Narrenzunft Brochenzell mit.

Begleitet von den Trommlern des Fanfarenzugs Brochenzell marschieren sie auf den Platz vorm Schloss, wo sie dann vom Maskenmeister mit mächtiger Stimme belehrt werden, was ein echter Narr zu tun, aber auch zu lassen hat. Wird er zur Taufe angenommen (was durchaus nicht selbstverständlich ist) muss er das „Taufritual“ durchlaufen, etwa mit einem ekligen Hexentrank und dem Bemalen mit den Farben der Nacht. Ist dies alles geschehen, gibt es vom Maskenmeister den Kuss zur endgültigen Aufnahme und die Täuflinge erhalten von den mitgebrachten Paten ihre Utensilien wie Maske, Schelle, Rätsche und Besen.

Danach wird vor und im Schloss gefeiert. Der Fanfarenzug spielt auf und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Narrenzunft würde sich freuen, wenn viele Fasnetsbegeisterte und -interessierte ebenfalls zum Schloss strömen würden.