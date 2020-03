Brochenzeller Musiker besuchen Freunde in Birgitz

Die Musikkapelle Brochenzell ist am Wochenende zu Gast in Birgitz bei Innsbruck gewesen, um das 210-jährige Bestehen der dortigen Musikkapelle zu feiern. Vor Jahren hat man sich beim internationalen Musikantentreffen in Brixen kennengelernt und einen Besuch vereinbart, jetzt endlich hat es geklappt, schreiben die Brochenzeller Musiker.

Die Musiker aus Brochenzell nahmen am Festumzug teil, das Platzkonzert musste wegen schlechten Wetters ins Zelt verlegt werden. Das Beeindruckendste der Reise war laut Pressemitteilung die Feldmesse mit 22 Musikkapellen.