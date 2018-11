Brochenzeller Musiker beeindrucken mit Konzert

Man kann den Musikverein Brochenzell nur beglückwünschen zu einem brillanten Herbstkonzert, mit dem die Musiker unter der Leitung von Heinrich Haas wie auch das Jugendblasorchester am Samstagabend in der voll besetzten Humpishalle begeistert haben. Franziska Gsteu hieß alle Gäste willkommen, unter ihnen Bürgermeisterin Elisabeth Kugel, Pfarrer Josef Scherer, die Vereinsehrenmitglieder sowie eine Abordnung des Musikvereins Weissensee, des Heimatvereins von Dirigent Heinrich Haas.

Ein mehr als gelungenes Debüt gab Carina Wielath mit ihren Nachwuchsmusikern aus Brochenzell, Kehlen Meckenbeuren, Ettenkirch sowie der Musikschule Meckenbeuren. Erst vor einem Jahr hatte die 29-Jährige das Jugendblasorchester übernommen. Mit drei Musikstücken, so mit „Fanfare-Flight to the Unknown World“ verschafften die Jugendlichen dem Herbstkonzert einen fulminanten Auftakt. „Ihr habt es super gemacht, das viele Proben hat sich gelohnt. Es macht Spaß Euch zuzuhören“, dankte Franziska Gsteu unter großem Applaus, bevor Julika Schattmann die Moderation des Hauptkonzertes übernahm.

Mit der Ouvertüre „Pique Dame“ von Franz von Suppe starteten auch die Brochenzeller Musiker um Heinrich Haas sofort voll durch und setzten mit „Tirol 1809“ ein erstes Highlight. „Ihr seid in den Herzen der Besucher angekommen und habt Euch tapfer geschlagen“, machte auch Bezirksvorsitzender Herbert Gessler vom Blasmusikverband Bodenseekreis dem Jugendblasorchester ein wohltuendes Kompliment, bevor er elf Brochenzeller Musiker für ihr langjähriges Engagement ehrte und mit den Ehrennadeln des Blasmusikverbandes auszeichnete (siehe Kasten). Spitzenreiter dabei Markus Brielmaier, der in der Kapelle Tuba spielt und auch beim jährlichen Schlossfest sowie als Beisitzer in der Vorstandschaft eine unentbehrliche Stütze ist. Mit „Fiskinatura“ von Thiemo Kraas und „Bohemian Rhabsody“ (Freddie Mercury), bei dem Edgar Lanz als Solist am Tenorhorn brillierte, eröffnete die Kapelle den zweiten Konzertteil. Nach dem Jazzstück „Latin“ gingen die Brochenzeller Musiker mit einem Medley aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“ erneut in die Vollen. Stürmischer Applaus denn auch nach einer Zugabe, bei der Tobias Schrade (Posaune), Christian Haas (Xylophon) und Anja Huchler (Klarinette) mit ihren Soli begeisterten. Heinrich Haas dankte zum Schluss seinen Musikanten für eine tolle Leistung. „Ich lege dabei die Betonung auf Musikanten und nicht auf Musiker, denn sie alle spielen aus Begeisterung und nicht aus Profession“, so der Dirigent. Dass diese Begeisterung auf alle Zuhörer übergesprungen war, zeigte der Schlussapplaus einmal mehr.