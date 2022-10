Brochenzeller Ministranten überreichen 600 EUR

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Familiengottesdienstes überreichten die Ministranten aus Brochenzell 600 Euro an das Kinderhilfswerk der vereinten Nationen UNICEF. Das Geld war der Erlös aus dem Ostereierverkauf der Ministranten in der Karwoche.

Wie die Ravensburger Unicef-Vertreterin Helma von Walter erklärte, komme dieses Geld besonders Projekten in der Ukraine zu gute, um dort den Kindern in Not zu helfen. „Es fehlt dort an allem. Besonders Familien mit Kindern auf der Flucht brauchen dringend Wasser, Nahrung und medizinische Hilfe.“

Der Familiengottesdienst hatte das Danken zum Thema. Wie wichtig es ist, zu danken, wurde mit der Geschichte „Das kleine Danke“ herausgestellt. Das Evangelium berichtete von den 10 geheilten Aussätzigen, von denen nur einer sich bedankte.

Der Gottesdienst wurde von einer Instrumentalgruppe mit neuen Kirchenliedern begleitet. Mit einem kräftigen Applaus bedankten sich anschließend die Besucher für den gelungenen Gottesdienst.

