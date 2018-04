Briefmarke würdigt das Spieleland-Jubiläum

Unter Mithilfe von Käpt’n Blaubär ist am Donnerstag im Ravensburger Spieleland eine neue 65-Cent-Standardbriefmarke von südmail enthüllt worden. Mit ihr wird das 20-Jährige des Freizeitparks in Liebenau gewürdigt.

Auf die Jubiläumssaison hin hat das Spieleland sich einiges einfallen lassen, wie Volker Herzog aufzählt. Der Leiter Kommunikation & Vertrieb bei der Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH erinnert an die gut angenommene Maskottchenparade, aber auch an die „hohe Investitionssumme“, mit der das Spieleland eine weitreichende Umgestaltung auf das Jahr 2018 hin in Angriff genommen hat.

Viel Spaß mit der „Brio Metro“

Der neue Themenbereich „Brio World“ ist den Spielwelten des schwedischen Holzspielzeugherstellers Brio (seit 2015 zu Ravensburger gehörend) gewidmet. Darin wurden die aus dem Fix-und-Foxi-Abenteuerland bekannten Attraktionen, wie der Raketenblitz, umgebaut und angepasst, aber auch neue Angebote geschaffen, so der Brio Wellenreiter.

Aus dem Raketenblitz ist die „Brio Metro“ geworden – und eben sie ist auf der neuen südmail-Marke abgebildet. Farbenfroh vermittle sie den Spaß und die Gemeinschaft, die sich im Ravensburger Spieleland erleben lassen, freuen sich die „Macher“ über das Resultat. Zu ihnen gehört auch Stefan Huber (Leitung Kundenbetreuung, Verkauf bei der Marketing südmail GmbH), der die Briefmarke als „kleines Schmankerl“ empfindet – passend, um 20 Jahre Spieleland auf charmante Art und Weise „noch stärker in die Welt hinauszutragen“.

Die Daten der neuen Marke: Verkaufsstart ist am heutigen Freitag. In einer Erstauflage sind 150 000 Briefmarken gedruckt worden – die Option für einen Nachdruck besteht. Ersttagskarten liegen für Sammler in einer streng limitierten Auflage von 100 Stück vor.

Geplant und umgesetzt wurde dies im Zuge einer Kooperation, die Zukunft haben soll, zeigen sich Herzog und Huber optimistisch.

BLICK:

Von einem guten Start in die Spieleland-Saison 2018 spricht Volker Herzog ganz allgemein – aber auch mit Blick auf eine weitere Aktion, die Südmail und Spieleland 2018 zusammen auf den Weg gebracht haben. In einem der Mitmach-Zelte können Postkarten mit dem Briefmarkenmotiv bei der Aktion „südmail Geburtstagspost“ gestaltet und ausgestellt werden.

Aber nicht nur das: Eine zweite Postkarte kann direkt aus dem Spieleland an Oma, Opa, Freunde und Familie versendet werden. Und dies kostenfrei, wie Stefan Huber seitens Südmail bestätigt.

„Das wird richtig gut angenommen“, freut sich Volker Herzog. „Echte Grüße“ mit einer „klassischen Postkarte“ zu versenden – „dass das so einschlägt“, war schwer vorhersehbar. „Wir waren selbst überrascht, wie groß die Resonanz ist“, schlägt Huber in die gleiche Kerbe – 200 Karten pro Tag waren offenbar keine Seltenheit.