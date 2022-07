Breitband ohne Zuschuss verlegen – das spricht in Brochenzell dafür

90 Prozent der echten Kosten – und damit 8,6 der 9,65 Millionen Euro netto – fließen für die Beseitigung der weißen Flecken aus Berlin und Stuttgart an die Schussen. Eine Summe, die in Richtung zwölf Millionen Euro netto tendiert, nachdem die hellgrauen Flecken dazukamen. Den Eigenanteil von rund 2,15 Millionen stemmt zunächst der ZVBB per Kreditaufnahme, bekommt die Kosten aber von der Gemeinde Meckenbeuren erstattet (samt Zins und Tilgung).