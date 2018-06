Braucht Meckenbeuren eine Bürgerstiftung?

Soll es in der Schussengemeinde eine Bürgerstiftung oder einen Bürgerverein geben? Diese Frage beschäftigt die SPD-Fraktion. Deshalb hat sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Antrag auf „Bildung einer Bürgerstiftung oder eines Bürgervereins“ an Bürgermeister Andreas Schmid übergeben. Zuvor sollte, so der Inhalt des Antrags, „eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden“.

Hinter dieser sieht die SPD einen Arbeitsausschuss, in dem sich Gemeinderäte und Bürger einbringen könnten. Die Arbeitsgruppe sollte, anhand von Informationen und der Machbarkeitsstudie, einen Vorschlag zur Einrichtung einer Bürgerstiftung oder eines Bürgervereins in eine Gemeinderatssitzung einbringen. „Am besten noch dieses Jahr“, sagt Gemeinderat Jonathan Wolf (SPD) auf Nachfrage der SZ. Seiner Meinung nach sollte jedoch noch kein Geld generiert werden. „Potentielle Geldgeber könnten aber in Erfahrung gebracht werden.“

Durch die Studie könne man Meinungen abfragen und damit feststellen, ob eine Bürgerstiftung oder ein Bürgerverein überhaupt Sinn machen. „Danach wissen wir, ob Bedarf besteht. Vielleicht sagen die Leute ja, es ist alles bestens, wir brauchen das nicht.“ Abgefragt werden könnte beispielsweise: Finden sich Menschen, die mit Begeisterung eine Stiftung mit aufbauen? Existiert das finanzielle Potenzial? Welches ist die geeignetere Rechtsform? Ist eine Bürgerstiftung oder ein Bürgerverein effizienter?

Für den SPD-Gemeinderat wäre darüber hinaus wichtig, dass die Verwaltung mit im Boot sitzt. „Sie könnte wichtige Informationen beisteuern“, so Jonathan Wolf.

Die Vorteile einer Stiftung oder eines Vereins sieht Wolf vor allem für Gemeindemitglieder. „Bürger schaffen etwas für Bürger“, umschreibt er seine Gedanken. „In unserer Kommune haben wir viele Aufgaben, bei denen man sagen könnte: Muss das die Gemeinde machen oder können das Bürger mitgestalten?“

Als Beispiel nennt Jonathan Wolf das Thema Asylbewerber, aber auch den andiskutierten Grillplatz, für den die Gemeinde 10 000 Euro im Haushalt eingestellt hat und der zu einem Begegnungsort für Jugendliche werden soll. „Man könnte gleich einen Beachvolleyplatz mit anhängen“, sagt Wolf und lässt eine weitere Idee einfließen: „Ein Platz für Jugendliche und Familien wäre schön.“

Hätte man eine Bürgerstiftung, könnte man auf finanzielle Mittel hoffen. Ob es in Meckenbeuren überhaupt einmal soweit komme, ist nicht abzusehen. „Wir sind relativ am Anfang“, sagt Wolf, der sich bereits bei Bürgerstiftungen umgehört hat. Gleichzeitig verweist der SPD-Gemeinderat darauf, dass für eine Bürgerstiftung ein Grundkapital erforderlich ist. „Die Bürgerstiftung lebt in Folge von den Zustiftungen und Spenden.“ Zudem sollte die Stiftung nachhaltig, dauerhaft, fördernd und operativ für das Gemeinwesen Meckenbeurens sein.

Einfacher könnte es sein, so Wolf, einen Bürgerverein zu gründen. „Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in der Gemeinde beides gibt. Und dass der Bürgerverein bei der Bürgerstiftung einen Antrag auf die Verwirklichung eines Projekts einreicht.“ Vordergründig ist derzeit für Wolf, dass alle Gemeinderäte mit dem Antrag der SPD-Fraktion kontaktiert werden.

„Ich finde den Antrag sehr positiv“, teilt Bürgermeister Andreas Schmid auf SZ-Anfrage mit. „Wir behandeln ihn in unserer nächsten Sitzung. Sollte er positiv beschieden werden, muss geklärt werden, wie sich Bürger und Unternehmen einbringen und engagieren.“