Brasilianisches Gefühl in Meckenbeuren

Bereits zum 13. Mal lädt der Verein Pro Aktion Zukunft (PAZ) am Freitag, 29. Juni, ab 17 Uhr zum Festa Brasileira auf dem Winterhalter Sportgelände beim TSV Sportgelände ein. Zum elften Mal findet dieses Fest in Kombination mit dem TSV-AH-Fußballturnier auf dem Sportgelände statt.

„Der Verein PAZ, der TSV und die Wirtsleute Sara und Oliver Leibfarth – das ist eine einmalige Konstellation, die man sonst nirgends findet und die so gut funktioniert“, freute sich TSV-Vorstand Gerhard Klein. Als Win-Win-Situation bezeichnete es auch Anette Kramer vom Verein PAZ und freute sich über die langjährige, tolle Zusammenarbeit.

„Es ist ein Fest, das von der Fröhlichkeit und Freude lebt, deshalb kommen zu unserem AH-Fußballturnier meist dieselben Mannschaften, weil es einfach ein toller Abend ist“, bestätigte AH-Abteilungsleiter Bernd Müller. Bewährt hat sich beim Festa Brasileira seit vielen Jahren das Programm, das neben Kaffee, Kuchen und Gegrilltem wieder die brasilianischen Spezialitäten, Caipirinha, brasilianische Live-Musik, eine Samba-Live-Show, Capoeira-Kampftanz und vieles mehr vorsieht.

Erlös ist für den guten Zweck

„Mit dem Erlös möchten wir erneut das Projekt „Cesta Basica“ unterstützen, bei dem Familien in den Favelas (Armenvierteln) von Brasilien einmal im Monat einen Korb mit Grundnahrungsmitteln erhalten“, informierte Anette Kramer. Das Projekt „Cesta Basica“ ist neben den jährlichen Osterkörbchen und Weihnachtspäckchen für Kinder ein weiteres Projekt, das von PAZ gemeinsam mit Mitarbeitern der ZF Friedrichshafen unterstützt wird. Einen weiteren Teil des Erlöses aus dem Festa Brasileira will PAZ für die „Vision 2025“ verwenden. „Diese wurde vom neuen professionellen Manager Senior Carlos aufgestellt und hat zum Ziel, das Haus „Lar da Mamãe Clory“ auf eigene Beine zu stellen und die Stärken des Hauses zu stärken“, erklärte Kramer.

Im Heim „Lar da Mamãe Clory“ werden Kinder aus den Armenvierteln betreut und unterrichtet und deren Eltern können während dieser Betreuungszeit in den hauseigenen Werkstätten arbeiten. „Die gut funktionierende Küche vom Haus „Lar da Mamãe Clory“ soll so erweitert werden, dass sie für die Mitarbeiter umliegender Firmen einen offiziellen Mittagstisch anbieten kann“, führte sie weiter aus.

Die Strukturen dort wurden in der Vergangenheit toll aufgebaut vom deutschen Ehepaar Etzel. Und auch heute noch schaut Bernd Etzel ebenso wie Karsten Fochler darauf, dass das Geld ankommt und bestimmungsgemäß verwendet wird. Der ZF-Mitarbeiter ist neu im Leitungsteam von PAZ und eng mit Brasilien verbunden. „Bei diesen Verhältnissen im Land muss man dahinter schauen“, sagte Karsten Fochler. „Durch die ‚Vision 2025‘ könnte das Haus wirklich unabhängig werden und wäre nicht mehr von Spenden abhängig“, blickte Kramer voraus. Zur Verwirklichung seien natürlich noch einige Umbaumaßnahmen notwendig. Es müssen Wände versetzt und der Speiseraum erweitert werden. „Wir waren im vergangenen Jahr vor Ort und haben uns das Projekt erklären lassen“, erzählte sie. Und ganz nach dem Lebensmotto von Mamãe Clory „Alleine werden wir nichts erreichen, was wir erreichen, schaffen wir nur mit Gottes Hilfe und der Hilfe unserer Freunde“ will PAZ gemeinsam mit dem TSV und den Wirtsleuten Sarah Treutle und Oliver Leibfarth diese ‚Vision 2025‘ unterstützen.

Das Festa Brasileira und das TSV-AH-Turnier finden bei jedem Wetter statt, denn „Gott ist ein Brasilianer“, blicken die Veranstalter optimistisch und mit Freude auf Freitag, 29. Juni, voraus.