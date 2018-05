Bei einem Unfall in der Seestraße in Meckenbeuren ist am Freitagvormittag gegen 6.15 Uhr ein Schaden von rund 8500 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 58-Jähriger mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Bootsanhänger auf der Brückenstraße und bog links in die Seestraße ab. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers streifte der querliegende Mast des Bootes zunächst ein am rechten Straßenrand stehendes Verkehrszeichen und danach eine Ampel.