Bogenschützen im Medaillenregen

Bei der oberschwäbischen Meisterschaft im Feldbogenschießen waren die Bogenschützen des SV Brochenzell wieder äußerst erfolgreich. Mit sieben Gold-, vier Silber- und fünf Bronzemedaillen holten die Schützen insgesamt 16 Podestplatzierungen.

Die Bezirksmeisterschaft, bei der mehr als 80 Bogenschützen aus dem oberschwäbischen Raum in den unterschiedlichen Wertungsklassen an den Start gingen, wurde bei nicht gerade frühlingshaften Temperaturen in Westerstetten ausgetragen. In der Blankbogen Schülerklasse gab es gleich die ersten Überraschungen: Lara Wahr wurde mit 151 Ringen Bezirksmeisterin. Platz drei ging mit 125 Ringen an Max Reichel. Für beide war es laut Vereinsmitteilung die erste Teilnahme an einer Feldbogenmeisterschaft.

In der Blankbogen Jugendklasse gab es dann ein fast gewohntes Bild: Alle Podestplätze gingen nach Brochenzell. Platz eins mit überragenden 318 Ringen ging an Tamino Offermann. Platz zwei belegte Leon Christ (262 Ringe) und Position drei Tobias Ullmann mit 256 Ringen.

Auch in der Blankbogen Juniorenklasse ging die Goldmedaille an den SVB. Hier gewann Marvin Lieb mit 148 Ringen. In der Blankbogen Damenklasse landeten die beiden SVB-Starterinnen Angelika Ullmann und Svenja Reutter mit 222 bzw. 200 Ringen auf den Plätzen 2 und 3.

Gold für Roman Hartmann

In der Blankbogen Herrenklasse ging der Titel dann wieder nach Brochenzell. Roman Hartmann errang mit 298 Ringen Platz eins. Und auch in der Blankbogen Masterklasse standen mit Ljubomir Zivadinovic (316 Ringe) sowie Jürgen Offermann (286 Ringe) zwei SVB-Schützen auf dem Podest. Sie belegten die Plätze eins und drei. In der Recurve Masterklasse konnte Nino Ullmann mit 289 Ringen ebenfalls die Goldmedaille gewinnen. Und auch in der Compound Masterklasse ging Gold an Thomas Zäh (360 Ringe) vor seinem Vereinskollegen Erick Knoblauch, der mit 308 Ringen Rang zwei belegte. In der Compound Herrenklasse belegten Olaf Nessensohn und Andreas Gudelj mit 361 und 352 Ringen die Plätze zwei und drei.