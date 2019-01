Bogen- und Kugelschützen arbeiten gut zusammen

Der Schützenverein Brochenzell hat vor Kurzem eine Hauptversammlung abgehalten und dabei sowohl aufs Jahr zurück geblickt, als auch verdiente Mitglieder geehrt. Davon schreibt der Verein in einem Bericht.

Vorsitzender Olaf Nessensohn begrüßte insgesamt 57 Vereinsmitglieder bei der Versammlung, darunter auch die Ehrenmitglieder Angelika Ullmann sen., Horst Ullmann und Richard Pfleghar. Bei einer anschließenden Totenehrung wurde mit einer Schweigeminute an Jürgen Bernhardt gedacht, der im vergangenen Jahr verstorben ist.

Anschließend ließ Olaf Nessensohn das vergangene Jahr nochmals Revue passieren. Er erwähnte diverse Veranstaltungen: unter anderem die jährlichen Großevents wie Böllerschießen, Humpis-Schießen, UV-Hallenturnier, 3D-Schussencup mit dem Tag der offenen Tür, oder auch den Kreisschützentag. Des Weiteren ging er kurz auf die Maßnahmen im Pistolenkeller und notwendige Anschaffungen ein. Schriftführer Nino Ullmann konnte in seinem Jahresbericht von sieben abgehaltenen Vorstandssitzungen und dem Mitgliederstand von 170 Personen berichten. Insgesamt kamen über 2200 geleistete Arbeitsstunden zusammen.

Ein Deutscher Meister

Der Sportleiter der Kugeldisziplinen, Wolfgang Ganser, berichtete über einen erfreulichen Zuwachs in seiner Sparte: Aktuell sind zwei Damenmannschaften und drei Herrenmannschaften am Start. Geplant sei der Aufbau einer Unterhebel-Mannschaft. Über die Zusammenarbeit zwischen den Sparten Kugel und Bogen bei den einzelnen Veranstaltungen zeigte er sich erfreut. Sei dies früher nicht unbedingt so gewesen.

Roman Hartmann (Sportleiter Bogen) sprach im Anschluss über die Erfolge der Bogenschützen. Mit Tamino Offermann gab es im vergangenen Jahr erneut einen Deutschen Meister. Ebenso konnten sich die Bogenschützen in allen vier Wettbewerben des DSB (Halle, Feld, im Freien, 3D) zu den jeweiligen Deutschen Meisterschaften qualifizieren. Auch über zahlreiche Landesmeistertitel wusste er zu berichten. Dass diese Erfolge auch durch die guten Trainingsbedingungen und ausgebildeten Trainer möglich seien, schloss er seinen Bericht, schreibt der Verein in der Mitteilung weiter.

Aus dem Jugendbereich informierte Jugendleiter Matthias Dafferner, dass 20 aktive Jugendschützen momentan im Training seien. In diesem Jahr sei wieder ein Zeltlager sowie andere Aktivitäten in Planung. Auf den Bericht des Kassiers, Martin Schiller, waren wohl die meisten gespannt. Er konnte von einer stabilen Kassenlage mit fast Null auf Null berichten. In einer kurzen Darstellung wurden die größten Ausgaben und die wichtigsten Einnahmen aufgezeigt.

Nach einer kurzen Pause standen dann die Ehrungen sowie die Wahlen auf dem Programm. Für langjährige Mitgliedschaften wurden geehrt: Cora Nessensohn (zehn Jahre), Johann Bosch (15 Jahre), Jonas Bentele und Angelika Ullmann (20 Jahre), für 40 Jahre Hans Hagel, Olaf Nessensohn und Nino Ullmann, sowie für stolze 60 Jahre Mitgliedschaft Horst Ullmann. Sportliche Auszeichnungen erhielten für ihre Erfolge: Matthias Möller, Tamino Offermann, Jürgen Offermann, Tobias Ullmann, Angelika Ullmann und Ljubomir Zivadinovic. Bei den Wahlen des Vorstands gab es nicht viel Überraschendes: Olaf Nessensohn wurde mit 55 Stimmen zum Vorsitzenden wiedergewählt. Er wird von Roman Hartmann als Vorsitzenden begleitet. Er bekam für diese Position 51 Stimmen und ersetzt Rüdiger Flitz, welcher sich nicht mehr zur Wahl stellte. Die weiteren Positionen konnten wie bisher besetzt werden. Kassier Martin Schiller, Schriftführer Nino Ullmann, Sportleiter Kugelschützen Wolfgang Ganser, Sportleiter Bogenschützen Roman Hartmann, Jugendleiter Matthias Dafferner. Die Position der Beisitzer wurde auf drei erweitert, so dass die Aufgaben im Vorstand breiter verteilt werden können. Hier wurden Jürgen Offermann, Helmut Praxmarer und Judith Malang gewählt. Als Kassenprüfer wurden Dirk Lippemeyer und Hans-Erich Vietor wiedergewählt.