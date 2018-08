Bockstarkes Meckenbeuren will ein bisschen eigensinnig bleiben

Großer Bahnhof am Bahnhof: Pünktlich um 11.20 Uhr ist am Sonntag zum Bahnhofsfest der Geißbock samt Familie auf Gleis 1 eingefahren, wo Hunderte Festbesucher und die Musikkapelle Meckenbeuren ihn mit großem Hallo empfingen. Auch Bürgermeisterin Elisabeth Kugel begrüßte die Geißbockfamilie herzlich und und zeigte sich erfreut, dass sie die Tradition um das Lied „Auf dr schwäbsche Eisebahne“ und die Gemeinschaft lebendig halte.

„Ich freue mich darauf, zu erleben, dass Meckenbeuren bockstark ist und auch ein bisschen eigensinnig bleibt, wo es besonders lohnend erscheint“, schlug Kugel den Bogen zum Thema Bahnelektrifizierung und BOB-Erhalt. Ihr Dankeschön galt allen Vereinen und ehrenamtlich Engagierten, die das Meckenbeurer Bahnhofsfest möglich machten.

Bei Bilderbuchwetter kam das Fest sehr schnell in Fahrt. Geißbockfamilie und Gemeinderäte zogen durch den Festplatz und schenkten traditionell Most aus. Für Volksfeststimmung sorgten die drei Musikkapellen Meckenbeuren, Brochenzell und Kehlen, die an verschieden Standorten zum Frühschoppen aufspielten. Viele Vereine boten an ihren Ständen Unterhaltung, Getränke und kulinarische Leckerbissen an. Reges Treiben herrschte bereits am frühen Morgen auf dem Kinderflohmarkt. Einen echten Besucheransturm erlebte das Bahnhofsfest dann zur Mittagszeit und am frühen Nachmittag. Die Mini-Dampfeisenbahn, Ponyreiten für Kinder, Vorführungen der Jugendfeuerwehr, stündliche Theateraufführungen der Laienspielgruppe und vieles mehr ließen für kleine wie große Besucher keine Langeweile aufkommen. Im Kulturschuppen fand die Ausstellung „Welten-Blicke & Seeungeheuer“ großen Anklang.

Zeichen für lokale Energiewende

Im Rahmen des 37. Meckenbeurer Bahnhofsfestes hatte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel bereits um 10 Uhr den achten Energie- und Mobilitätstag eröffnet. Mit dem Aktionstag ergreife Meckenbeuren in Kooperation mit der Energieagentur Bodenseekreis und dem Netzwerk Oberschwaben Initiative für den Klimaschutz und setze Zeichen für die lokale Energiewende. Die Besucher konnten sich über neue Trends im Bereich Mobilität informieren und Tipps zum Umgang mit erneuerbarer Energie erhalten. Im elektromobilen Testparcours durften sie Räder und Roller mit Elektroantrieb sowie Elektroautos regionaler Autohäuser testen. Informationen zur Mobilität gab es auch beim Netzwerktreffen Bürgerbus/bodo sowie beim Verein Bürgermobil Meckenbeuren. Eine positive Bilanz zum Stadtradeln 2018 zog Ordnungsamtsleiterin Bernadette Pahn. Ziel der Aktion Stadtradeln sei, alle Bürger auf das Rad als alternatives Fortbewegungsmittel aufmerksam zu machen. Mit 42 216 Kilometern setzten die insgesamt 16 Teams dabei ein eindrucksvolles Zeichen. Erstmals hatten in diesem Jahr auch Schulklassen des Bildungszentrums Meckenbeuren am Stadtradeln teilgenommen.