Ein erheblicher Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 9.15 Uhr in der Karlstraße in Meckenbeuren ereignete.

In einer schwer einsehbaren Kurve stieß ein 41-jähriger BMW-Lenker laut der Polizei frontal mit dem Mercedes Sprinter eines in entgegengesetzter Richtung fahrenden 42-Jährigen zusammen. Am BMW X5 entstand etwa 10 000 Euro, am Sprinter rund 4000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.