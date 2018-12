Blutspender erhalten als Dankeschön eine Thermoskanne im DRK-Design

Auch in den letzten Wochen des Jahres sind viele Blutspenden nötig, um die Kliniken mit lebensrettenden Blutpräparaten zu versorgen. Um den Bedarf bereitstellen zu können, bittet der DRK-Blutspendedienst am Donnerstag, 27. Dezember, von 14.30 bis 19.30 Uhr in Kehlens Karl-Brugger-Halle um Blutspenden.

Als besonderes Weihnachtsgeschenk und Dankeschön erhalten alle Blutspender für ihre Blutspende bei einem Termin beim DRK in Hessen und Baden-Württemberg in der Zeit vom 17. bis 31. Dezember 2018 eine limitierte, exklusive Thermoskanne im DRK-Design.