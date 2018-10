Blumenschmuck trifft auf Kunst

Die Gärtnerei Weißhaupt in Brochenzell hat dem Herbst am Wochenende eine eigene Ausstellung gewidmet. Neben der sehr erfolgreichen Adventsausstellung, die es auch in diesem Jahr wieder geben soll, wollte das Inhaber-Ehepaar Weißhaupt einmal neue Wege bestreiten. Und der ununterbrochene Strom an Besuchern am Freitagnachmittag und Samstagmorgen gab den beiden recht. „Der Herbst ist auch im floristischen Bereich etwas ganz Besonderes. Er bietet ein gigantisches Farbspiel“, erklärte Sibylle Weißhaupt. Und auch Werner Weißhaupt pries die mannigfaltigen, farbenfrohen Möglichkeiten, die diese Übergangszeit aufweist. Neben jeder Menge herbstlicher Blumen wie Heide, Chrysanthemen, Dahlien oder Astern gab es auch Kunstwerke von Bildhauer Walter Amann und Malerin Dagmar Wocher zu sehen, die sich harmonisch in die Blumenarrangements einfügten. So schlenderten die interessierten Besucher, viele ausgestattet mit einem Gläschen Wein vom ebenfalls vertretenden Winzerhof Gierer in der Hand, über das Gelände und bewunderten die Kunst.

Darunter etwa Amanns Skulpturen „Frau mit langem Hals“ oder „Drei stille Frauen“ von Walter Amann. Die Verbindung von Holz und Metall, Organisches mit Anorganischem, stellt für ihn einen besonderen Reiz dar, der sich in vielen seiner Werke, etwa in der Komposition "Umschlungen", widerspiegelt. Reichlich Beifall fanden auch die farbenfrohen Acrylbilder von Dagmar Wocher. Neben Reiseeindrücken aus Venedig und New York bringt sie vor allem Tiermotive auf die Leinwand. „Aber keine exotischen Tiere, sondern lieber nur das, was bei uns zu Hause rum hüpft. Ich kenn die Viecher alle persönlich. Mit dem Ziegenbock bin ich schon per du“, berichtete die Langenargenerin, die mittlerweile in der Schweiz wohnt, von ihren heimischen Inspirationsquellen.