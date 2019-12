Blumenhaus und Gärtnerei Weißhaupt spendet an Kinderstiftung Bodensee

Anlässlich der Adventsausstellung mit Glühwein, Punsch und leckerem Früchtebrot haben „Blumenhaus und Gärtnerei Weißhaupt" aus Meckenbeuren eine Spendenbox aufgestellt, um für einen regionalen und sozialen Zweck Gelder zu sammeln. Der Erlös in Höhe von 340 Euro wird von der Gärtnerei großzügig auf 500 Euro aufgestockt. Damit wird nun die Kinderstiftung Bodensee in ihrem Projekt „materielle Notlagenhilfe" im östlichen Bodenseekreis unterstützt. Hier können Familien mit Wohnsitz im Bodenseekreis in besonderen Notlagen eine finanzielle Unterstützung für Kinderbekleidung, Schuhe oder auch fehlende Möbel für das Kinderzimmer erhalten. Mehr Infos zur Notlagenhilfe der Kinderstiftung gibt’s unter: www.kinderstiftung-bodensee.de/was-wir-tun/notlagenhilfe/materielle-notlagenhilfe.