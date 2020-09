Blumen für die Taijiquan-Lehrerin

Mit einem Blumengruß, verbunden mit den herzlichsten Glückwünschen zur bestandenen Prüfung, hat die Vorsitzende des VfL Brochenzell, Petra Spornik, die Kursleiterin Petra Weber während ihrer Taiji-Stunde überrascht. Blumen und Applaus gab es für die vielen Lernstunden vor der Prüfung und als Zeichen der Anerkennung für das bisher Geleistete im Namen der gesamten VfL-Familie. Mit dabei: die Leiterin der Abteilung Breitensport, Christine Jäger.

Taijiquan trägt zur Aktivierung, Stärkung und Nutzung natürlicher Lebensenergie bei, beseitigt innere Blockaden und baut Stress ab, heißt es in der Pressemitteilung des VfL. Wer die positiven Auswirkungen dieser „Meditation in Bewegung" einmal an sich selbst gespürt habe, für den werde sie bald ein fester Bestandteil des Tagesablaufs. Ausgeglichenheit, Vitalität und Lebensfreude seien das willkommene Ergebnis.

Für den Taijiquan-Anfängerkurs des VfL Brochenzell jeweils dienstags von 20.15 bis 21.05 Uhr können sich Interessierte ab sofort bei Petra Weber anmelden, Telefon 0151 / 27 27 21 27. Bitte lockere Sportkleidung und Hallenschuhe zum Unterricht mitbringen.