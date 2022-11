Bluesgetränkte Lieder und Geschichten mit Martin Schmitt

Zu einem Klavier-Kabarett-Abend mit Martin Schmitt wird für Freitag, 18. November, um 20 Uhr ins Kultur an Gleis 1 in Meckenbeuren eingeladen. Dann spielt das Improvsationsgenie Schmitt unter dem Motto „Jetz’ is Blues mit lustig“ mit Tasten und mit Worten, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

Es ist eine Mischung aus humoristischen, ironischen, hintergründigen und ernsten Geschichten und Songs, die so bunt sind, wie das Leben. Ob es um den überbordenden Gebrauch von Handys oder die täglich neue Motivation im Leben, um Ausraster oder Berufsmüdigkeit, um Angst, Neid oder zahllose Dialekte geht – der Schmitt dahinter ist immer erkennbar. Das Ganze am Klavier, bayrisch und bluesgetränkt.

Karten zu 18 Euro gibt es im Touristikbüro am Bahnhof Meckenbeuren, Telefon 07542/936244, E-Mail touristinfo@reisenundmehr.eu. An der Abendkasse zahlen die Besucher 20 Euro.