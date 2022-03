Blue Notes Big Band Meckenbeuren spielt mit „Schubidu“

Die Ära der Big Bands lag in den 30er bis 50er Jahren mit so großen Namen wie Glenn Miller, Jack Teagarden, Benny Goodman und vielen anderen. Ein grundlegender Wandel der Big Band Musik fand dann beginnend mit den 60er Jahren statt, verbunden mit Namen wie Stan Kenton oder Kurt Edelhagen. An diese Traditionen möchte die Blue Notes Big Band anknüpfen und für Samstag, 2. April, um 19 Uhr zum Konzert in die Humpishalle Brochenzell einladen.

Unter der musikalischen Leitung von Richard Nickel hat die Blue Notes Big Band die Zeit der „Zwangspause“ genutzt, um ein neues Programm zu erarbeiten, das an diesem Abend vorgestellt werden soll. Als Gäste konnte die Big Band erneut das Frauen-Gesangsquartett „Schubidu“ gewinnen, die mit ihrem vierstimmigen Gesangsparts – begleitet von der Band – dem Programm zusätzlich eine besondere Note verleihen. Der Eintritt ist frei.