Blitzeinschlag sorgt für dunkle Fenster in Sibratshaus

Ein Blitz hat in einen 20 000-Volt-Mittelspannungsmast in der Nähe von Sibratshaus im Birkenbühlweg eingeschlagen. Nachdem die Stromversorgung kurzfristig ausgefallen war, stellen Netzmonteure noch in der Nacht eine Notversorung für die Haushalte der Umgebung her. Tagsdarauf hatten Experten einer Spezialfirma den Schaden am Mittelspannungsmast behoben.

Mit dem Einschlag des Blitzes am vergangenen Dienstag war die Stromversorgung im Gebiet von Sibratshaus sofort unterbrochen. Der Schaden am Mittelspannungsmast war für eine rasche Reparatur zu umfangreich, heißt es in einer Pressemitteilung. Dennoch konnten die Netzmonteure die Stromversorgung für die betroffenen Häuser bis 23 Uhr wiederherstellen. Dazu hatten sie den Stromfluss über nicht betroffene Stromleitungen und einzelne Trafostationen um den beschädigten Strommast sowie die betroffenen Stromleitungen herumgeleitet. Darüber hinaus wurden so schnell wie möglich drei leistungsstarke mobile Diesel-Stromaggregate besorgt, heißt es weiter. Somit konnten auch noch die verbliebenen, von der Stromversorgung abgeschnittenen, Häuser mit Strom versorgt werden.

Mittwochvormittag waren dann bereits drei Experten einer Spezialfirma für die Netzmontage vor Ort. Der Schaden am Strommast konnte bis zum Nachmittag reparieren werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.