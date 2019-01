Blick in die Glaskugel: Was passiert in Meckenbeuren?

Wie geht es im neuen Jahr weiter mit wichtigen Themen? Eine Frage, die sich natürlich mit Blick auf die Trassenfindung der B 30 neu stellt. Aber eben nicht nur, und daher wagt die SZ eine Prognose in Bezug auf vier weitere Hängepartien. Außen vor bleiben die sich abzeichnenden Eröffnungstermine für Halle und Südumfahrung. Mehr als Kaffeesatzlesen soll es also sein, andererseits beruht vieles doch auf subjektiven Einschätzungen, sodass sich daraus keinerlei Verbindlichkeit oder gar Gewähr ergibt, gerne aber eine Diskussionsgrundlage:

Thema: Bau der B30 neu

Drei Monate sind seit dem Infoabend in der Humpishalle ins Land gegangen. Was sich seither getan hat, konnte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel beim Bürgerempfang verkünden: Auch das Bundesverkehrsministerium ist der Ansicht, dass nur die Ost-Variante zukunftsfähig und rechtlich machbar sein wird. Was sicherlich auch dem Erkenntnisvorteil des BVM geschuldet ist – denn bei den Bürgern vor Ort besteht immer noch ein Informationsdefizit. Die umweltschutzrechtlichen Belange waren im Oktober von Burchard Stocks zusammengefasst worden – auf Anfragen (zuletzt Ende Dezember), ob zu diesem entscheidenden Aspekt eine gesonderte Veranstaltung vor Ort abgehalten wird, hat die SZ aus dem Regierungspräsidium die Antwort erhalten, dass sich dies noch nicht sagen lasse.

Wahrscheinlichkeit, dass 2019 eine weitere Info-Veranstaltung über die Bühne geht: 49 Prozent.

Unisono war vor drei Monaten in Brochenzell betont worden, dass ein schneller Fortgang bei der Linienfindung gewünscht wird. Mit der Festlegung durch das Bundesverkehrsministerium ist solches passiert. Vor Ort hingegen sieht es anders aus: Hier war auch die Bürgermeisterin im Nachklapp zum RP-Infoabend der Meinung, dass vor einer Ratsentscheidung noch genauere Informationen vorliegen müssten. Ob dem so ist und ob dem Gremium die verbleibenden 342 Tage anno 2019 dann noch ausreichen, um sich und die Bürger ausreichend für die „Jahrhundert-Entscheidung“ zu informieren, dahinter steht ein Fragezeichen.

Wahrscheinlichkeit, dass 2019 im Gemeinderat eine Entscheidung zur Trasse fällt: 51 Prozent.

Thema: Breitbandversorgung

Komplex stellt sich derzeit die Problematik dar, die Bandbreiten auch in der Fläche zu steigern. Die Haupt-Netzbetreiber waren diesbezüglich in Meckenbeuren und Brochenzell im Vorjahr aktiv. Nur: Längst nicht alle Ortsteile profitieren davon. Deshalb ist die Gemeinde seit 2015 auch dem „KommPakt.net“ beigetreten. Diese Anstalt des öffentlichen Rechts hat an der Backbone-Planung des Landkreises mitgewirkt – ein „Glasfaser-Rückgrat“ mit ein bis drei Anschlusspunkten je Gemeinde, das kommunal zu errichten ist.

Im Gemeinderat steht nun heute der nächste Schritt an. Ein Zweckverband Breitband Bodenseekreis wird vorbereitet – und Meckenbeuren will dabei sein. Seine Aufgabe: das komplizierte Thema landkreisweit anzugehen, etwa bei Förderprogrammen.

Beispielhaft ist hier der Landkreis Ravensburg. Sein Zweckverband Breitbandversorgung hat 2018 für sieben Projekte mehr als 1,3 Millionen Euro Förderung vom Land erhalten. Landesweit wurden insgesamt 18,6 Millionen Euro für 81 Projekte verteilt – der Bodenseekreis will hier künftig mit seinem Zweckverband mit an Bord sein. Daher: Sicherlich ein längeres Unterfangen, das am Mittwoch im Gemeinderat seinen Anfang nehmen soll.

Wahrscheinlichkeit, dass bereits 2019 wesentliche Verbesserungen bemerkbar werden: 0 Prozent.

Thema: Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses Kehlen

Das Projekt „Wohnen in der Bank“ macht bei der Neugestaltung den Anfang. Durch den Umzug des Lehrerseminars nach Weingarten stehen seit Mai 2018 an drei Stellen in diesem Quartier im Herzen Kehlens Räume frei. Nicht nur die vormalige Volksbank, sondern auch das Dorfgemeinschaftshaus und das an die Volksbank angrenzende Gebäude in der Hügelstraße (mit Kegelbahn und Gaststätte „Goisbock“) sind betroffen. Beim Dorfgemeinschaftshaus läuft der Mietvertrag mit dem Seminar offenbar in Bälde aus. Zu unterscheiden gilt es hier jene Interessenten, die Mieteinnahmen bringen, und jene, die dies nicht tun. So deutet sich an, dass im Bürgersaal im Untergeschoss der Mittagstisch für die nahe Schule aufgebaut werden könnte.

Mehr Zeit will sich die Gemeinde allem Anschein nach bei den Räumen im Obergeschoss lassen: Da mit dem Umbau im Feuerwehrgerätehaus der dortige Saal für Veranstaltungen wegfällt, bietet sich Kehlens Dorfgemeinschaftshaus als Alternative an. Alles weitere danach...

Wahrscheinlichkeit, dass 2019 neue Mieter im DGH einziehen: 10 Prozent.

Thema: Schloss Brochenzell

Das Schloss braucht einen zweiten baulichen Rettungsweg – diese 2015 erhobene Forderung könnte dieses Jahr Gestalt annehmen. Die Baugenehmigung für den Treppenturm liegt vor, die Ausschreibung ist der nächste Schritt. Besonderen Feingefühls bedarf aber das, was im Inneren zu geschehen hat – hier sind jedoch noch kaum Fakten nach außen gedrungen. Schließlich befindet sich hinter der Fassade eine lebendige Gastwirtschaft, auf deren Betrieb die Sanierung sich sicherlich auswirkt.

Wahrscheinlichkeit, dass sich 2019 baulich etwas tut: 99 Prozent.

Thema Radwegkonzept

Beschlossen hat es der Gemeinderat vor mehr als drei Jahren, an der Umsetzung aber hapert es. Los ging es mit Sofortmaßnahmen, was in roten Markierungen und Beschilderungen mündete. Mehr schien in dem bis 2025 ausgelegten Konzept (Kostenrahmen 4,5 Millionen Euro) schwer möglich, da sich die meisten „großen“ Maßnahmen auf Bundes- oder Landesstraßen beziehen und die Baulastträger dann naturgemäß Bund oder Land sind. Mit ihnen gilt es in Verhandlung zu treten, um den Stau an dieser Stelle aufzulösen.Von der BUS-Fraktion wird daher zum Haushalt 2019 ein Antrag gestellt (auf ihrer Homepage einsehbar), verwaltungsintern oder extern Kapazitäten zu schaffen, um bei der Umsetzung voranzukommen - und dafür 20 000 Euro einzustellen.

Wahrscheinlichkeit, dass sich 2019 etwas tut: 50 Prozent.