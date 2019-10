Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch im Zeitraum von 8.30 bis 9 Uhr vermutlich beim Rückwärtsfahren einen in der Marienstraße am rechten Straßenrand abgestellten VW Multivan beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, möge sich ans Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 wenden.