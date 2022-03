Blau und gelb – Meckenbeuren bekennt Farbe

Die Gemeinde Meckenbeuren schließt sich den Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine an. „Wir sind in Gedanken bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, die ihr Land verteidigen, die Angst um ihr Leben und das ihrer Familie und Freude haben und die auf der Flucht sind. Wir unterstützen die Initiativen der EU, der NATO, des UN-Sicherheitsrates und der UN-Vollversammlung, die sich um die Beendigung des Krieges bemühen“, heißt es seitens der Gemeindeverwaltung auf der Titelseite der Gemeindenachrichten.

In die Wege geleitet hat sie ein augenscheinliches Zeichen der Solidarität mit der Ukraine: Die Gemeinde lässt am Wochenende den Turm der Meckenbeurer Kirche St. Maria in den Farben der Ukraine illuminieren. Zudem werde ab der kommenden Woche vor dem Rathaus die Flagge der Ukraine gemeinsam mit der Regenbogenfahne wehen. Letztere stehe in zahlreichen Kulturen weltweit für Aufbruch, Veränderung und Frieden und gelte als Zeichen der Toleranz und Akzeptanz, der Vielfalt von Lebensformen, der Hoffnung und der Sehnsucht.

Des weiteren erinnert die Gemeinde daran, dass sie sich bereits 2004 in der Erklärung der „Mayors for Peace“ für die Abschaffung von Atomwaffen eingesetzt hat. „Dieses Bekenntnis gilt in diesen Tagen ganz besonders“, schließt der Text.