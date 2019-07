Blasmusikverband fördert Flötenprojekt für Kinder

Seit rund 20 Jahren gehen sie nun schon den Weg gemeinsam, die Wilhelm-Schussen-Grundschule in Kehlen, der Musikverein Kehlen und die Musikschule Meckenbeuren und gemeinsam lassen sie Kinder Musik erleben, im Flötenspiel. Eine Dauerkooperation also, die nun auch der Blasmusikverband unterstützt.

Die Arbeitsgemeinschaft gehört an der Grundschule in Kehlen nun wirklich schon zum festen Bestandteil im Schulplan. Die Erstklässler sind es, die in den Genuss der fruchtbaren Zusammenarbeit kommen. Mit der Blockflöte steigen sie ein und Musikverein und Musikschule freuen sich, wenn sie Geschmack daran finden und weitermachen. Vielfältig ist das Angebot an der Musikschule danach, in den Jugendorchestern und schlussendlich im Musikverein. Was einst schon Rektorin Ursula Theiss a.D. in ihrer Grundschule pflegte, das hat auch heute noch Bestand.

„Die Flöten AG gehört zum Jahresablauf und ist eines der kontinuierlichsten Angebote an unserer Schule“, freut sich Rektorin Andrea Rist über das schöne Angebot von Musikverein und Musikschule. „Früher sind solche Angebote von Lehrern gemeistert worden. Das ist heute gar nicht mehr möglich“.

„Blumen blühen auf der Wiese“ ist in jedem Jahr neu, das erste Stück, das die Kinder erlernen, mit den Noten C und A“, berichtet Maria Zanker, die als Musiklehrerin der Musikschule Meckenbeuren von Anfang an dabei ist. „Ich spiel Dir was“, so heißt ihr eigenes Notenbuch, eine Blockflötenschule für Sopranblockflöten, das sie auch hier einsetzt und sich freut, wenn sich genügend interessierte Kinder fürs Musizieren finden.

So manch einer bleibt dabei, wie Petra Schmidberger, die heute Jugendleiterin im Musikverein in Kehlen ist und in der Grundschule bei Ursula Theiss, einst erste Flötentöne lernte. Ihr gilt der Dank des Musikvereinsvorsitzenden Daniel Schneider für ihren Einsatz, der dem Musikverein die Förderung vom Blasmusikverband bescherte. Froh ist er über das Angebot an der Grundschule, das „ein Grundstein ist in der Nachwuchsförderung und von unschätzbarem Wert“. Der Verein unterstützt die Musikschule finanziell. Die Musikschule stellt den Lehrer und so können die Kinder für einen günstigen Beitrag erste Erfahrungen sammeln.

Und nicht nur das. In der Chronik zum 50. Geburtstag der Wilhelm-Schussen-Schule stand schon 2010 geschrieben: „Gemeinsames Musizieren macht einfach Freude. Aufeinander hören, sich aneinander orientieren und taktvolle Abstimmungen vorzunehmen – ohne diese Grundkompetenzen geht es nicht – und das, bekanntermaßen nicht nur in der Musik.“