Blasmusik und Weißwurst genießen

Die drei Musikvereine in der Gemeinde laden, in Zusammenarbeit mit der Musikschule, am Sonntag, 25. Februar, zum Weißwurstfrühschoppen in die Karl-Brugger-Festhalle nach Kehlen ein. Los geht es ab 10.30 Uhr.

Im vergangenen Herbst fand die feierliche Unterzeichnung eines Fusionsvertrages zwischen den Jugendorchestern aus Meckenbeuren und der Jugendkapelle Ettenkirch statt. Der offizielle Start der gemeinsamen musikalischen Arbeit fand dann mit der ersten Probe am 10. Januar in Meckenbeuren statt. Seither bereichern die Ettenkircher Nachwuchsmusiker die Orchester – die gemeinsame Jugendmusik und das gemeinsame Jugendblasorchester haben nach der Neuformierung am Sonntag ihren ersten Auftritt.

Unter der Leitung von Johanne Clavet wird die Jugendmusik, mit den Highlights aus dem Sommerprogramm, den Weißwurstfrühschoppen eröffnen. Anschließend setzt das Jugendblasorchester weitere Akzente des Vormittags, mit traditioneller Blasmusik, bestehend aus Marsch und Polka, ebenso wie mit modernen Kompositionen für Blasorchester und Coverversionen aktueller Unterhaltungsmusik. Die Leitung des Jugendblasorchesters liegt in den Händen von Michael Jung.

Alle Jugendorchester unterliegen einer gewissen Dynamik, die darin besteht, dass sich in der Besetzung jährliche Wechsel ergeben. Wer nach dem Weißwurstfrühschoppen in ein anderes Orchester wechselt oder gar in einen der Musikvereine, wird öffentlich bekannt gegeben, heißt es in einer Mitteilung. Ebenso werden den Absolventen der Leistungskurse des Blasmusikverbandes ihre Urkunden und Nadeln übergeben.

Die Mitglieder des Vororchesters der Musikschule, sind die jüngsten Musiker, die sich an diesem Vormittag präsentieren dürfen, mit Originalkompositionen für Jugendorchester und aktuellen Hits.

Umrahmt wird der Weißwurstfrühschoppen mit einer Tombola zugunsten der Nachwuchsarbeit in den Musikvereinen mit dem Hauptpreis – einem Ständchen des gemeinsamen Jugendblasorchesters – , der am Ende der Veranstaltung verlost wird.

Für das leibliche Wohl, die Weißwürste und Getränke, sorgen Mitglieder der Musikvereine in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Musikschule.