„Blasmusik aus Leidenschaft“ – weit mehr als eine Titelzeile

Über einen Neuzugang dürfen sich alle 60 Mitgliedskapellen im Blasmusikverband Bodenseekreis freuen. Der neue Verbandsmarsch „Blasmusik aus Leidenschaft“ stammt aus der Feder von Bernhard Wagner (Hungersberg) und ist ein Geschenk, an dem der Komponist nichts verdienen will: Eventuelle Erlöse fließen an den Musikverlag Scherbacher (dort ist der Marsch erhältlich) sowie an den Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“. Ihn hatte der Meckenbeurer 2019 maßgeblich mitbegründet.

Um den Neustart nach der Corona-Zeit einzuläuten, kommt der neue Marsch gerade recht. Uraufführung war im Herbst, doch jetzt wurde das Werk offiziell an den Blasmusikverband überreicht. Alle 60 Kapellen im Verband haben nun einen kompletten Satz und die Möglichkeit, die flotte Weise in ihr Repertoire aufzunehmen. Ebenso wird er bei Bezirks- und Verbandsanlässen sowie Massenchören immer wieder zu hören sein.

Viel Beifall bei Uraufführung in der Halle

Wie dies klingen kann, das hat das Landespolizeiorchester im Herbst beim Benefizkonzert in Kressbronn demonstriert. Als Vorsitzender des Vereins „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ hatte Wagner dotrhin eingeladen und erhielt bei der Zugabe den Dirigentenstab von Professor Stefan Halder in die Hand gedrückt. Der Komponist sollte den neuen Verbandsmarsch höchstpersönlich dirigieren. Die Überraschung darüber gehört für Bernhard Wagner ebenso zu den bleibenden Erinnerungen wie der Eindruck, noch nie ein „solch tolles symphonisches Orchester“ angeleitet zu haben.

Dem von ihm mitbegründeten Verein „Musik hilft Menschen“ gilt der Einsatz von Bernhard Wagner (Zweiter von links) in vielfacher Weise – sei es mit dem neuen Verbandsmarsch oder bei der Spendenchallenge „Gemeinsam schaffen wir`s“ aus dem Jahr 2020, im Bild. (Foto: mhm)

Unter fremdem Dirigat und im Freien war die Erstaufführung von „Blasmusik aus Leidenschaft“ kurz zuvor beim Finale der Platzkonzertsaison am Tettnanger Bärenplatz über die Bühne gegangen. Bezirksdirigent Benedikt Harscher hatte hier den Taktstock geschwungen.

Bodensee-Quintett ist auf internationalen Bühnen zuhause

Zurück geht der neue Marsch auf einen Anstoß von Manfred Ehrle. Der stellvertretende Vorsitzender des Blasmusikverbandes Bodenseekreis war auf Bernhard Wagner zugekommen, und beiden schwebte ein Marsch vor, „der nicht zu schwer sein darf“, wie sich Wagner erinnert. Vielmehr sollte er auch für Jugendkapellen und beim Marschieren spielbar sein – „leicht klingen und zugleich den traditionellen Touch haben“, fasst es der Komponist kurz. Unter anderem das wuchtige Bass-Solo und in der Folge das traditionelle Trio reizen zum rhythmischen Mitklatschen.

Seit er 15 Jahre alt war, komponiert Bernhard Wagner. Weit mehr als 50 Titel sind im Lauf der Zeit aus seiner Feder geflossen – was sich in der Corona-Zeit nochmals ausgeweitet habe, wie er erzählt. In früheren Zeiten hat er viele Stücke für das Bodensee-Quintett geschrieben – von der rockigen Ballade über Country-Songs bis zu Schlager, Oberkrainer und Volkstümlichem. Oder auch ein Weihnachtslied, dass für 2000 Euro für den guten Zweck versteigert wurde und jetzt „Riedlinger Weihnachtslied - Weihnacht ist bald“ heißt.

Musik als Geschenk – auch Brochenzells Narren freut’s

Als seinen erfolgreichsten Titel benennt Wagner die „Volksmusik vom Bodensee“, die einst in der Jahres-Hitparade des Süddeutschen Rundfunks bis auf Platz 2 nach oben schoss. Doch auch hiesigen Vereinen hat er so manches Stück geschenkt – sei es Brochenzells Zunft einen Narrenmarsch oder den hiesigen Musikvereinen (Polka „Wir sind aus Kehlen“, Polka „Blasmusik aus Brochenzell“, Weinfest-Polka).

Darunter war schon vor einem Vierteljahrhundert ein Marsch (“Festtagsfreude“) zum 75-Jährigen der Meckenbeurer Musiker. Wenn der heimische Musikverein nun 2023 das 100-Jahr-Jubiläum begeht, dann wird die „Blasmusik aus Leidenschaft“ sicher mehrfach zu hören, ja fast schon Programm sein.